Политика и власть 20.05.2025 в 09:13

Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль

Что такое система «Мигрант ID» и как она поможет бороться с нелегалами в Бурятии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль
Гражданина России без ID сегодня не пустят даже на футбол. А вот иностранцу, чтобы въехать и работать в стране, достаточно простого паспорта. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что с такой практикой пора заканчивать. По его словам, 680 тысяч нелегальных мигрантов, которые непонятно где живут и чем занимаются, — закономерный итог отсутствия системного контроля.

Для решения проблемы партия предлагает ввести «Мигрант ID» — цифровой паспорт, который станет обязательным для всех иностранных граждан, приезжающих в Россию учиться или работать. Идею уже представили Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину.

«Мы должны знать о человеке всё ещё до того, как он въехал в Россию. Что умеет, где будет работать, где жить. Если такой работник стране нужен — создаётся цифровой профиль», — поясняет Нечаев.

Система обеспечит контроль за мигрантом ещё до въезда в страну. Сначала — онлайн-заявка. В ней иностранец указывает своё образование, квалификацию, прикладывает справки о здоровье и несудимости, сообщает предполагаемого работодателя и адрес проживания. Информация проверяется, после чего выдаётся QR-код на въезд. Процедура платная: за оформление заявки предлагается установить пошлину в размере 5 тысяч рублей.

На границе — обязательная биометрия и тест на знание русского языка. После прибытия — неделя, чтобы внести в систему данные о банковском счёте, реальном жилье и официальном месте работы. Все действия фиксируются.


«Перестал платить за аренду — проверка. Устроился не на заявленное место работы — депортация. Не внёс данные — депортация. Всё прозрачно и без посредников», — подчёркивает лидер «Новых людей».

«Мигрант ID» решит не только вопрос с безопасностью, но и с вывезенными из страны миллиардами. Сейчас, по словам Нечаева, часто бывает так: официальная зарплата мигранта — 60 тысяч рублей, а домой он отправляет 150. Это прямой удар по российской экономике.

«Мы предлагаем поднять стоимость патентов в полтора раза. Это принесёт в бюджет 75 миллиардов рублей — и именно они пойдут на внедрение системы “Мигрант ID”. Государство не должно субсидировать хаос», — заявил он.

По мнению партии, цифровой контроль — не самоцель, а первый шаг к реальной миграционной реформе. Важна не просто замена бумажек на QR-код, а создание полноценной системы, где государство видит каждый шаг: где мигрант живёт, кем работает, куда переводит деньги.

Кроме «Мигрант ID», партия «Новые люди» предлагает и другие меры по наведению порядка в миграционной сфере. Во-первых, создание добровольных отрядов из числа экс-бойцов СВО для патрулирования и охраны порядка в регионах с высоким миграционным напряжением — такие группы могут стать дополнительным звеном в обеспечении безопасности на местах.

Во-вторых, партия предлагает сократить количество трудовых мигрантов вдвое за пять лет за счёт модернизации экономики и замещения ручного труда технологиями.

И, наконец, «Новые люди» настаивают на запрете создания мигрантских гетто и этнических анклавов: компактное проживание выходцев из одной страны, по мнению партии, ведёт к вытеснению местных жителей, росту преступности и формированию параллельных сообществ.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Теги
новые люди

Все новости

МУП «Городские маршруты» ежегодно увеличивает пассажиропоток
20.05.2025 в 10:04
В Улан-Удэ нашлась пропавшая школьница
20.05.2025 в 10:03
В Улан-Удэ уложили новые трамвайные пути
20.05.2025 в 09:55
В Бурятии ветеран СВО занял пост в районной администрации
20.05.2025 в 09:43
В Улан-Удэ прилетел легендарный борец вольного стиля
20.05.2025 в 09:39
В Бурятии потушили три лесных пожара
20.05.2025 в 09:35
Монголия официально запустила свою сеть 5G
20.05.2025 в 09:26
Юрий Трутнев провел совещание по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока
20.05.2025 в 09:24
Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль
20.05.2025 в 09:13
Замена прав в другом регионе
20.05.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В Бурятии ветеран СВО занял пост в районной администрации
Виталий Базаров стал начальником отдела спорта и молодежной политики
20.05.2025 в 09:43
Юрий Трутнев провел совещание по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока
Энергопотребление в этих регионах растет, а генерации не хватает
20.05.2025 в 09:24
Жителям района Бурятии вместо поврежденного большегрузом поста построят объездную дорогу
Нормальное транспортное сообщение власти обещают вернуть уже сегодня
17.05.2025 в 13:15
Миллиарды пошли в экономику
Председатель Народного Хурала принял участие в сессии райсовета депутатов Бичурского муниципального района
16.05.2025 в 21:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru