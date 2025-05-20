Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль

На границе — обязательная биометрия и тест на знание русского языка. После прибытия — неделя, чтобы внести в систему данные о банковском счёте, реальном жилье и официальном месте работы. Все действия фиксируются.





Гражданина России без ID сегодня не пустят даже на футбол. А вот иностранцу, чтобы въехать и работать в стране, достаточно простого паспорта. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что с такой практикой пора заканчивать. По его словам, 680 тысяч нелегальных мигрантов, которые непонятно где живут и чем занимаются, — закономерный итог отсутствия системного контроля.Для решения проблемы партия предлагает ввести «Мигрант ID» — цифровой паспорт, который станет обязательным для всех иностранных граждан, приезжающих в Россию учиться или работать. Идею уже представили Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину.«Мы должны знать о человеке всё ещё до того, как он въехал в Россию. Что умеет, где будет работать, где жить. Если такой работник стране нужен — создаётся цифровой профиль», — поясняет Нечаев.Система обеспечит контроль за мигрантом ещё до въезда в страну. Сначала — онлайн-заявка. В ней иностранец указывает своё образование, квалификацию, прикладывает справки о здоровье и несудимости, сообщает предполагаемого работодателя и адрес проживания. Информация проверяется, после чего выдаётся QR-код на въезд. Процедура платная: за оформление заявки предлагается установить пошлину в размере 5 тысяч рублей.«Перестал платить за аренду — проверка. Устроился не на заявленное место работы — депортация. Не внёс данные — депортация. Всё прозрачно и без посредников», — подчёркивает лидер «Новых людей».«Мигрант ID» решит не только вопрос с безопасностью, но и с вывезенными из страны миллиардами. Сейчас, по словам Нечаева, часто бывает так: официальная зарплата мигранта — 60 тысяч рублей, а домой он отправляет 150. Это прямой удар по российской экономике.«Мы предлагаем поднять стоимость патентов в полтора раза. Это принесёт в бюджет 75 миллиардов рублей — и именно они пойдут на внедрение системы “Мигрант ID”. Государство не должно субсидировать хаос», — заявил он.По мнению партии, цифровой контроль — не самоцель, а первый шаг к реальной миграционной реформе. Важна не просто замена бумажек на QR-код, а создание полноценной системы, где государство видит каждый шаг: где мигрант живёт, кем работает, куда переводит деньги.Кроме «Мигрант ID», партия «Новые люди» предлагает и другие меры по наведению порядка в миграционной сфере. Во-первых, создание добровольных отрядов из числа экс-бойцов СВО для патрулирования и охраны порядка в регионах с высоким миграционным напряжением — такие группы могут стать дополнительным звеном в обеспечении безопасности на местах.Во-вторых, партия предлагает сократить количество трудовых мигрантов вдвое за пять лет за счёт модернизации экономики и замещения ручного труда технологиями.И, наконец, «Новые люди» настаивают на запрете создания мигрантских гетто и этнических анклавов: компактное проживание выходцев из одной страны, по мнению партии, ведёт к вытеснению местных жителей, росту преступности и формированию параллельных сообществ.Фото: предоставлено партией «Новые люди»