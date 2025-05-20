Политика и власть 20.05.2025 в 09:24

Юрий Трутнев провел совещание по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока

Энергопотребление в этих регионах растет, а генерации не хватает
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Текст: Андрей Константинов
Юрий Трутнев провел совещание по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам перспективного развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе. В нем приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители Минэкономразвития России, главы дальневосточных регионов и представители энергетических компаний.

- Президент России поставил задачу создать на Дальнем Востоке лучшие в России условия для осуществления предпринимательской деятельности. Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется стоимостью обеспечения электроэнергией. Мы собрались для того, чтобы принять необходимые решения, – открыл совещание вице-премьер.

Участники совещания обсудили ход поэтапного запуска энергетического рынка на территории Дальневосточных регионов. На Дальнем Востоке будет продолжена работа по увеличению мощностей энергосистем. На совещании были рассмотрены проекты строительства и реконструкции генерирующих и электросетевых объектов для предотвращения дефицита электрической энергии и мощности.

Как заявил Юрий Трутнев, планы по созданию новых энергетических мощностей должны не только учитывать потребности действующих и новых инвестиционных проектов, но и создавать профицит электроэнергии в дальневосточных регионах. На совещании обсудили развитие атомной энергетики и гидроэнергетики. На Дальнем Востоке предусмотрено строительство 5 гидроэлектростанций и 1 гидроаккумулирующей электростанции общей установленной мощностью 3,8 ГВт. На ряде объектов ведется работа по проектно-сметной документации.


Юрий Трутнев обратил отдельное внимание глав федеральных министерств и регионов ДФО на необходимость прорабатывать вопросы использования возобновляемых источников энергии.

Министр энергетики Сергей Цивилев доложил о ситуации с электропотреблением в ДФО. В течение следующих 18 лет на Дальнем Востоке прогнозируется сохранение темпов роста потребления электроэнергии, превышающих среднероссийские. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о проведении работы по предоставлению льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для генерирующих компаний.

- Реализация инвестпроектов по созданию генерации в условиях преференциальных режимов позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов и конечную стоимость электроэнергии для потребителей, сократить сроки реализации таких проектов. Минвостокразвития России, АО «КРДВ» совместно с инвесторами оценивают необходимые условия и эффективность использования преференциальных режимов для каждого проекта, включенного в Генеральную схему», - сказал Алексей Чекунков.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручения федеральным министерствам, главам регионов ДФО и системному оператору ЕЭС. В их числе доработка алгоритма отбора инвестпроектов, для которых необходимо строительство генерации для их энергообеспечения; проработка вопроса по предоставлению льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для генерирующих компаний, а также организация мониторинга по созданию энергетических мощностей под инвестиционные проекты.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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