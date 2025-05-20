В Бурятии ветеран СВО занял пост в районной администрации

Участника спецоперации Виталия Базарова назначили на пост начальника отдела спорта и молодежной политики администрации Джидинского района Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Виталий Базаров - ветеран боевых действий, он посвятил 15 лет службе в армии. Отмечен медалью Суворова и другими наградами.«Следуем поручению главы Бурятии и президента России о привлечении участников специальной военной операции к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах», –прокомментировал назначение глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.