Политика и власть 20.05.2025 в 09:43

В Бурятии ветеран СВО занял пост в районной администрации

Виталий Базаров стал начальником отдела спорта и молодежной политики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ветеран СВО занял пост в районной администрации
Фото: пресс-служба правительства РБ
Участника спецоперации Виталия Базарова назначили на пост начальника отдела спорта и молодежной политики администрации Джидинского района Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Виталий Базаров - ветеран боевых действий, он посвятил 15 лет службе в армии. Отмечен медалью Суворова и другими наградами.

«Следуем поручению главы Бурятии и президента России о привлечении участников специальной военной операции к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах», –прокомментировал назначение глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.
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спецоперация назначение

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