«Россия открыта к диалогу и готова оказывать поддержку китайским партнёрам»

Встреча сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китайской Народной Республики состоялась в Москве. Российскую часть комиссии возглавил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, китайскую сторону – заместитель председателя Государственного совета КНР Чжан Гоцин.- Отношения между Россией и Китаем являются важным стабилизирующим фактором в мировой политике и экономике. Уверен в том, что работа нашей комиссии как одного из мостов сотрудничества между Россией и Китаем сегодня имеет особое значение, – сказал Юрий Трутнев в начале встречи.Ключевая задача встречи, как сказал Чжан Гоцин, претворить в жизнь договоренности между лидерами России и Китая и провести соответствующую подготовку к предстоящей встрече между ними, а также к регулярной встрече глав правительств.Стороны подробно обсудили результаты и перспективы совместной работы на Дальнем Востоке. Так за 6 лет товарооборот Дальнего Востока с КНР вырос почти в 2,5 раза и в 2023 году превысил 1,9 трлн рублей. В ТОР и свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1 трлн рублей.Увеличению грузопотока может способствовать строительство моста в районе населенных пунктов Джалинда и Мохэ. Российская сторона пригласила китайских партнеров к дальнейшему развитию субъектов среднего и малого предпринимательства.Кроме того, Юрий Трутнев рассказал делегации из Китая, что по поручению президента России реализуется проект по созданию инновационного научно-технологического центра на острове Русский во Владивостоке. Создаются центры исследований и разработок в области биотехнологий, фармацевтики, биомедицины, морской инженерии, искусственного интеллекта и больших данных.Полпред также напомнил, что в сентябре во Владивостоке с участием президента пройдет юбилейный X Восточный экономический форум. Он пригласил китайских коллег принять участие в работе форума.«Правительство России открыто к диалогу и готово оказывать поддержку китайским партнерам на Дальнем Востоке», - еще раз подчеркнул полпред, подводя итоги встречи.