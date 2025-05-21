Политика и власть 21.05.2025 в 17:25

«Россия открыта к диалогу и готова оказывать поддержку китайским партнёрам»

Полпред президента в ДФО и представители КНР обсудили перспективы совместной работы
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Текст: Андрей Константинов
«Россия открыта к диалогу и готова оказывать поддержку китайским партнёрам»
Фото: пресс-служба правительства РБ
Встреча сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китайской Народной Республики состоялась в Москве. Российскую часть комиссии возглавил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, китайскую сторону – заместитель председателя Государственного совета КНР Чжан Гоцин.

- Отношения между Россией и Китаем являются важным стабилизирующим фактором в мировой политике и экономике. Уверен в том, что работа нашей комиссии как одного из мостов сотрудничества между Россией и Китаем сегодня имеет особое значение, – сказал Юрий Трутнев в начале встречи.

Ключевая задача встречи, как сказал Чжан Гоцин, претворить в жизнь договоренности между лидерами России и Китая и провести соответствующую подготовку к предстоящей встрече между ними, а также к регулярной встрече глав правительств.

Стороны подробно обсудили результаты и перспективы совместной работы на Дальнем Востоке. Так за 6 лет товарооборот Дальнего Востока с КНР вырос почти в 2,5 раза и в 2023 году превысил 1,9 трлн рублей. В ТОР и свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1 трлн рублей.

Увеличению грузопотока может способствовать строительство моста в районе населенных пунктов Джалинда и Мохэ. Российская сторона пригласила китайских партнеров к дальнейшему развитию субъектов среднего и малого предпринимательства.

Кроме того, Юрий Трутнев рассказал делегации из Китая, что по поручению президента России реализуется проект по созданию инновационного научно-технологического центра на острове Русский во Владивостоке. Создаются центры исследований и разработок в области биотехнологий, фармацевтики, биомедицины, морской инженерии, искусственного интеллекта и больших данных.

Полпред также напомнил, что в сентябре во Владивостоке с участием президента пройдет юбилейный X Восточный экономический форум. Он пригласил китайских коллег принять участие в работе форума.

«Правительство России открыто к диалогу и готово оказывать поддержку китайским партнерам на Дальнем Востоке», - еще раз подчеркнул полпред, подводя итоги встречи.
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Китай Трутнев

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