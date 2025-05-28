Президент посоветовал делать предложение руки и сердца лично, а не через «Госуслуги»

Владимира Путина, 27 мая, на встрече с участниками платформы «Россия - страна» возможностей спросили, возможно ли добавить к функции подачи документов на регистрацию брака через «Госуслуги» и функцию предложения руки и сердца.

Президент ответил, что возможно, но подчеркнул: «делать предложение лучше, конечно, глядя друг другу в глаза».

Президент назвал такую идею неплохой, если нужно сэкономить время. При этом посоветовал делать предложение лично, чтобы видеть глаза друг друга и получить возможность испытать эмоции от этого.

Сколько пар в Бурятии сделали предложение глядя друг другу в глаза с начала этого года, рассказали в Управлении ЗАГС республики.

Всего заявления на бракосочетание с начала года подали 1723 пары.

Традиционно больше всего семейных пар будет зарегистрировано в летний период. Пик бракосочетаний придется на последний месяц лета и на первый осенний – в это время красивее всего получаются свадебные фото, а еще родственники и друзья возвращаются из отпусков.

Отметим, что в прошлом году в Бурятии самое большое количество браков было зарегистрировано в августе.

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии