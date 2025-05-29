Политика и власть 29.05.2025 в 12:32
В Баргузинском районе Бурятии выбрали нового главу
Осужденного Михаила Мишурина сменил его зам Амгалан Данзанов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Баргузинском районе на очередной сессии районного совета депутаты выбрали нового главу. Подавляющее большинство народных избранников отдало свои голоса за Амгалана Данзанова. Ранее он был заместителем главы района, а последние несколько месяцев работал в статусе «и.о.» главы.
Напомним, прежний глава Баргузинского района Михаил Мишурин был уволен за пьяное ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А после на него возбудили два уголовных дела: за служебный подлог и превышение должностных полномочий. За первое преступление его приговорили к штрафу, а за второе дали три года условно. Некоторое время экс-глава даже провел в СИЗО, куда его определили после задержания по делу о превышении полномочий.
Напомним, прежний глава Баргузинского района Михаил Мишурин был уволен за пьяное ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А после на него возбудили два уголовных дела: за служебный подлог и превышение должностных полномочий. За первое преступление его приговорили к штрафу, а за второе дали три года условно. Некоторое время экс-глава даже провел в СИЗО, куда его определили после задержания по делу о превышении полномочий.