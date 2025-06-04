В мэрии Улан-Удэ назначили главного финансиста

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении Жаргала Будаева председателем Комитета по финансам администрации города.Как сообщили в пресс-службе мэрии, Жаргал Будаев родился в поселке Кырен Тункинского района. В 2000 году с отличием окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по направлению «Менеджмент». В 2024 году прошел переподготовку в Бурятском государственном университете «Цифровому государственному и муниципальному управлению».В Комитете по финансам Жаргал Будаев трудится 25 лет. За это время прошел профессиональный путь от специалиста до заместителя руководителя структурного подразделения. Последние месяцы исполнял обязанности председателя комитета.Напомним, ранее Комитет по финансам мэрии 9 лет возглавляла Татьяна Базякина. В этом году она ушла на заслуженный отдых. После отставки мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил ей медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».