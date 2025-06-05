С жителей Улан-Удэ будут собирать больше штрафов

В мэрии Улан-Удэ создана новая структура - Комитет муниципального контроля. Она возникла путем объединения Управления муниципальной жилищной инспекции и Управления административного контроля.«Слияние двух структур позволит усилить контроль за порядком на территории города. В том числе, контроль за деятельностью по управлению многоквартирными домами, коммунальных служб, в сфере благоустройства. Также комитет будет налагать штрафы по административным правонарушениям. Особое внимание нового подразделения будет уделено работе с обращениями, предложениями, жалобами жителей города», - сообщили в мэрии Улан-Удэ.Также одной из задач комитета будет запуск на всей территории города программного комплекса «ДОЗОР-МП» - автоматической фиксации нарушений, в частности, по незаконной парковке на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках и территориях озеленения. С июня прошлого года «ДОЗОР-МП» уже работает в режиме теста на некоторых городских территориях.Председателем нового комитета назначена Анна Анучина. В 2005 году она с отличием окончила ВСГТУ по специальности «юриспруденция». С 2006 года работала в правовом комитете мэрии Улан-Удэ. С 2020 года - начальник отдела по развитию инфраструктуры Комитета, курировала работу Комитета городского хозяйства. В 2022 году назначена начальником Управления муниципальной жилищной инспекции.