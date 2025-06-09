Улан-Удэ и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и мэр Иркутска Руслан Болотов подписали соглашение о сотрудничестве.- С сегодняшнего дня начинается новая страница в отношениях наших городов. Теперь мы можем с коллегами из администрации обмениваться опытом развития городов и решать текущие проблемы, обсуждать и применять лучшие практики и технологии в различных сферах: городского хозяйства, ЖКХ, благоустройства, образования, социальной и молодежной политики, охраны окружающей среды, культуры, спорта, туризма ,- сказал Игорь Шутенков.Улан-Удэ и Иркутск являются крупными промышленными, научными, деловыми и культурными центрами Восточной Сибири. Сотрудничество позволит городам работать друг с другом в самых разных сферах.- Партнёрство – это, прежде всего, конкретные дела. С Игорем Юрьевичем уже обговорили некоторые направления. Поделился опытом Иркутска по восстановлению памятников деревянного зодчества, реализации нацпроектов. В свою очередь, наши соседи на шаг впереди в части работы в рамках стратегического мастер-плана. И, конечно, будем сотрудничать в сфере туризма. Подписание соглашения станет отправной точкой для нашего дальнейшего взаимодействия, - сказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.Следующий шаг, это заключение побратимских связей между городами, отметили в мэрии Улан-Удэ.