Мэра Улан-Удэ отметили за усердные труды на благо святой Церкви

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с митрополитом Улан-Удэнской и Бурятской епархии Иосифом. Как сообщили в городской администрации, стороны обсудили вопросы, касающиеся совместной работы.Градоначальник показал Владыке конференц-залы и помещения, предложив некоторые площадки для проведения значимых епархиальных мероприятий. В свою очередь, митрополит поблагодарил мэра за помощь в организации пасхального концерта и первого Пасхального фестиваля Улан-Удэнской и Бурятской епархии, который проходил в этом году в честь 10-летия образования Бурятской Митрополии Русской Православной Церкви.«За усердные труды на благо святой Церкви митрополит Иосиф наградил Игоря Шутенкова епархиальной наградой – медалью святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского I степени. А председателя Комитета по культуре города Улан-Удэ Ирину Ковалеву за помощь в проведении мероприятий - медалью святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского II степени», - сообщили в мэрии города.