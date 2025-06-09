Политика и власть 09.06.2025 в 12:22

Мэра Улан-Удэ отметили за усердные труды на благо святой Церкви

Игоря Шутенкова наградили медалью священномученика Ефрема
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэра Улан-Удэ отметили за усердные труды на благо святой Церкви
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с митрополитом Улан-Удэнской и Бурятской епархии Иосифом. Как сообщили в городской администрации, стороны обсудили вопросы, касающиеся совместной работы.

Градоначальник показал Владыке конференц-залы и помещения, предложив некоторые площадки для проведения значимых епархиальных мероприятий. В свою очередь, митрополит поблагодарил мэра за помощь в организации пасхального концерта и первого Пасхального фестиваля Улан-Удэнской и Бурятской епархии, который проходил в этом году в честь 10-летия образования Бурятской Митрополии Русской Православной Церкви. 

«За усердные труды на благо святой Церкви митрополит Иосиф наградил Игоря Шутенкова епархиальной наградой – медалью святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского I степени. А председателя Комитета по культуре города Улан-Удэ Ирину Ковалеву за помощь в проведении мероприятий - медалью святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского II степени», - сообщили в мэрии города.
Теги
мэр церковь

Все новости

Монголов в Бурятии оштрафовали на полмиллиона рублей
09.06.2025 в 12:33
Мэра Улан-Удэ отметили за усердные труды на благо святой Церкви
09.06.2025 в 12:22
Обиженный и злой улан-удэнец разбил трамваю окно
09.06.2025 в 12:08
На территории «ТимлюйЦемента» открылась новая центральная проходная
09.06.2025 в 12:05
Улан-Удэ и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
09.06.2025 в 11:55
В Улан-Удэ начался активный строительный сезон
09.06.2025 в 11:37
В Монголии возобновили разведение советских овец
09.06.2025 в 11:18
Выброшенная в окно бутылка аукнулась улан-удэнцу в 15 тысяч рублей
09.06.2025 в 11:17
Центр Улан-Удэ закроют для личных автомобилей
09.06.2025 в 11:02
В Улан-Удэ на площади Советов раздадут 3590 мороженых
09.06.2025 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
Улан-Удэ и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
Не исключено, что столицы двух регионов станут побратимами
09.06.2025 в 11:55
С жителей Улан-Удэ будут собирать больше штрафов
Новый комитет мэрии усилит работу с нарушителями
05.06.2025 в 10:03
Буряадай бюджедэй талаар суглаан Арадай Хурал соо эмхидхэгдэхэ
04.06.2025 в 14:35
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов парламентнуудай эблэлэй зүблөөндэ хабаадаба
04.06.2025 в 13:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru