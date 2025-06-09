Парламенты Улан-Удэ и Иркутска планируют подписать соглашения о сотрудничестве

Председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев вместе с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню города Иркутска. В рамках визита Чимит Бальжинимаев встретился со своим коллегой, председателем Думы Иркутска Евгением Стекачевым. Стороны договорились в ближайшем будущем подписать соглашение о сотрудничестве.Как сообщил Чимит Бальжинимаев, подписание соглашения между представительными органами двух городов планируется осенью.«Взаимодействие между депутатами разных городов – это очень важно для обмена опытом и лучшими практиками депутатской деятельности в различных сферах. Это и сфера ЖКХ, и благоустройство территорий – все то, с чем работают муниципальные депутаты», - рассказал он.Евгений Стекачев также отметил важность личного общения депутатов.«Сегодня мэры двух городов подписали соглашение о сотрудничестве и это начало глубокого сотрудничества, которое будет обусловлено личным общением и обменом опытом. Мы должны объединять усилия», - сказал он.Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и мэр Иркутска Руслан Болотов уже подписали соглашение о сотрудничестве между исполнительными властями двух городов. Не исключено, что в ближайшее время что столицы двух регионов станут побратимами.