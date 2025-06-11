Политика и власть 11.06.2025 в 09:38

После визита генпрокурора правительство Забайкалья ушло в отставку

Объем выявленных нарушений не позволил чиновникам остаться в своих креслах
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Текст: Иван Иванов
После визита генпрокурора правительство Забайкалья ушло в отставку
Фото: Генпрокуратура России
Губернатор Забайкалья Александр Осипов был вынужден отправить в отставку всех членов правительства региона — такое решение он принял на внеочередном совещании в правительстве с прокурором Забайкалья Александром Яновским 10 июня, сообщает ГТРК «Чита».

Разгон кабинета министров края связан с недавним визитом генпрокурора Игоря Краснова в Читу. При этом источники «Чита.Ру» сообщали, что комиссия ведомства как минимум за неделю до этого уже работала в регионе, посещая строящиеся социальные объекты, в том числе концессионные.

После встречи с гражданами Игорь Краснов дал поручения разобраться с вопросами о переселении из аварийного жилья, о предоставлении жилья детям-сиротам, об обеспечении льготными лекарствами и другими. Всего глава ведомства принял на личном приеме 27 граждан. Все вопросы генпрокурор взял под личный контроль.
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