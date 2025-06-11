Новый министр промышленности Бурятии посетил ЛВРЗ

«Прошел по основным цехам локомотивовагоноремонтного завода, увидел производственные мощности предприятия и готовую продукцию. Доля Улан-Удэнского ЛВРЗ в ремонте составляет более 65% всех локомотивов в России. Радует, что на заводе обновляется оборудование, работают высококвалифицированные кадры, среди которых много молодых специалистов», - рассказал министр в своем телеграмм-канале.











По словам Дениса Гармаева, в 2024 году Улан-Удэнский ЛВРЗ завершил год с рекордными показателями - 1002 отремонтированные секции электровозов. Для сравнения: в советское время рекорды были порядка 660 секций.











«Уверен, что это не предел для нашего завода. В планах у ЛВРЗ увеличение показателей по количеству обслуживаемых секций тягового подвижного состава, наращивание выпуска из ремонта линейного оборудования», - сказал глава Минпромторга.











Также в ходе посещения ЛВРЗ Денис Гармаев посмотрел выставку в музее предприятия, посвященную первому президенту Бурятии Леониду Потапову, и возложили цветы на Аллее Славы в память о погибших на СВО заводчанах.











Новый министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев продолжает знакомиться с промышленными предприятиями республики. Вчера он посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод.«Изучая наши предприятия изнутри, понимаю потенциал промышленности республики и определяю направления дальнейшей совместной работы», - отметил министр.Фото: предоставлено ЛВРЗ