Политика и власть 11.06.2025 в 13:50

Политолог Калачев назвал провалом кадровой политики отставку правительства Забайкалья

Похоже на перевод стрелок - заявил он
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Текст: Иван Иванов
Политолог Калачев назвал провалом кадровой политики отставку правительства Забайкалья

Руководитель «Политической экспертной группы» политтехнолог и политолог Константин Калачев прокомментировал решение губернатора Александра Осипова об отставке правительства Забайкалья и назвал этот ход популизмом: он считает, что отставка — это попытка отвести вину с самой фигуры главы региона на его подчиненных.

Как мы уже сообщали, после визита в Читу генпрокурора Игоря Краснова на прошлой неделе выявились массовые случаи нарушения законодательства в регионе. В результате Осипов обвинил во всем свое же правительство и отправил его в отставку.

Константин Калачев отметил, что Осипов не мог не о проблемах, а отставка команды, при условии текучки в правительстве, выглядит как провал кадровой политики. Об этом он сообщил корреспонденту «Чита.Ру».

«Генпрокурор, в частности, назвал „проявлением формализма и бездушия“ решение властей Забайкалья приостановить выплаты семьям погибших участников СВО. Видимо, есть и другие проблемы. Отставка правительства похожа на перевод стрелок от губернатора. Вряд ли Осипов не знал о проблемах. Но понадобился визит генпрокурора, чтобы их признать. Губернатор хороший, правительство региона плохое, это должно выглядеть так. А на самом деле выглядит как провал кадровой политики. Решение популистское, ведь большой скамьи запасных нет, напротив есть очевидный кадровый голод на фоне высокой текучки кадров. Поднимет решение Осипова эффективность и качество регионального управления? Сомневаюсь. А вот сомнения в чиновниках насчет командной работы посеет. Отставка правительства — это крайняя мера. Была ли в ней необходимость или надо было разобраться с отдельными чиновниками? Вопрос открытый», — сказал Константин Калачев.

Политолог Александр Кынев ранее также назвал пиаром решение Осипова об отставке правительства.
Фото: Генпрокуратура России

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отставка правительства Забкрай

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