Политика и власть 14.06.2025 в 09:21
Индия может уступить Армении старые иркутские истребители
Армения надеется восстановить самолеты для защиты от Азербайджана
Текст: Иван Иванов
Армения ведет переговоры с Индией о приобретении партии самолетов Су-30МКИ. Боевые истребители собирали с конца 1990-х годов в Иркутске, а сейчас они производятся по лицензии индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited. Об этом сообщил портал Irsity.ru со ссылкой на специализированный портал Jetline Marvel.
Отмечается, что интерес Армении связан с растущей численностью боевых самолетов в составе военно-воздушных сил Азербайджана, с которым враждует страна. Так, Баку планирует закупить 40 самолетов JF-17 Thunder Block III у Пакистана (исходным разработчиком многоцелевого истребителя является китайская «Авиастроительная группа Ченду»).
Самолет Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский) находится на вооружении ВВС Индии с конца XX века. Первый прототип боевого истребителя был собран на Иркутском авиазаводе в 1997 году. Это многофункциональный двухместный истребитель с передним горизонтальным оперением и двигателем с отклоняемым вектором тяги, оснащенный бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое производилось в рамках международной кооперации Россия — Франция — Израиль — Индия. По сравнению с оригинальной версией самолета, Су-30МКИ получил новую бортовую радиолокационную станцию и расширенный состав вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».
Однако со временем индийцы охладели к иркутским самолетам. В 2015 году индийские власти заявляли, что большинство истребителей, поставленных Иркутским авиационным заводом, находились в небоеспособном состоянии. (https://ircity.ru/text/economics/2015/12/23/70563929/) Эксплуатационная готовность российских самолетов оценивалась как низкая из-за большого количества неисправных машин, слабого уровня обслуживания и невысокого налета.
«Су-30МКИ страдает от технических проблем с электроникой и станциями предупреждения об облучении чужими радарами. Плохое техническое обслуживание, по данным CAG, связано с отсутствием запчастей, поставляемых из России. Всего с 2002 года, когда была поставлена первая партия российских истребителей, ВВС Индии потеряли шесть машин этого типа», — говорилось в отчете парламента Индии.
В ответ на критику властей корпорация «Иркут», в состав которой входит Иркутский авиазавод, заявила, что заявленная экспертами боеготовность 60% российских самолетов, имеющихся в распоряжении ВВС Индии, является удовлетворительной. (https://ircity.ru/text/society/2015/12/23/70563986/) На таком уровне работают многие армии зарубежных стран. Относительно перебоев с поставками запчастей в корпорации пояснили, что за это отвечает не «Иркут», а Рособоронэкспорт.
Фото: pixabay.com
Отмечается, что интерес Армении связан с растущей численностью боевых самолетов в составе военно-воздушных сил Азербайджана, с которым враждует страна. Так, Баку планирует закупить 40 самолетов JF-17 Thunder Block III у Пакистана (исходным разработчиком многоцелевого истребителя является китайская «Авиастроительная группа Ченду»).
Самолет Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский) находится на вооружении ВВС Индии с конца XX века. Первый прототип боевого истребителя был собран на Иркутском авиазаводе в 1997 году. Это многофункциональный двухместный истребитель с передним горизонтальным оперением и двигателем с отклоняемым вектором тяги, оснащенный бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое производилось в рамках международной кооперации Россия — Франция — Израиль — Индия. По сравнению с оригинальной версией самолета, Су-30МКИ получил новую бортовую радиолокационную станцию и расширенный состав вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».
Однако со временем индийцы охладели к иркутским самолетам. В 2015 году индийские власти заявляли, что большинство истребителей, поставленных Иркутским авиационным заводом, находились в небоеспособном состоянии. (https://ircity.ru/text/economics/2015/12/23/70563929/) Эксплуатационная готовность российских самолетов оценивалась как низкая из-за большого количества неисправных машин, слабого уровня обслуживания и невысокого налета.
«Су-30МКИ страдает от технических проблем с электроникой и станциями предупреждения об облучении чужими радарами. Плохое техническое обслуживание, по данным CAG, связано с отсутствием запчастей, поставляемых из России. Всего с 2002 года, когда была поставлена первая партия российских истребителей, ВВС Индии потеряли шесть машин этого типа», — говорилось в отчете парламента Индии.
В ответ на критику властей корпорация «Иркут», в состав которой входит Иркутский авиазавод, заявила, что заявленная экспертами боеготовность 60% российских самолетов, имеющихся в распоряжении ВВС Индии, является удовлетворительной. (https://ircity.ru/text/society/2015/12/23/70563986/) На таком уровне работают многие армии зарубежных стран. Относительно перебоев с поставками запчастей в корпорации пояснили, что за это отвечает не «Иркут», а Рособоронэкспорт.
Фото: pixabay.com
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