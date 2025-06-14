Политика и власть 14.06.2025 в 13:05

Бурятия стала центром сотрудничества между азиатскими странами

Республика возглавила Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия стала центром сотрудничества между азиатскими странами
Бурятия возглавила Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) на ближайшие два года. Это произошло на 15-й Генеральной Ассамблее в китайском городе Шэньян.

Теперь республика будет координировать сотрудничество в области туризма, экономики, торговли и культурных обменов между 82 регионами шести стран. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что регион готов к этой роли. Это важный, может быть даже исторический шаг. Мы становимся воротами для диалога и развития между Россией, Китаем, Кореей, Японией, Монголией. Теперь Бурятия — ключевая площадка для международных решений на уровне регионов Азии.

Приоритетными на ближайшие два года станут развитие туризма, восточной медицины и совершенствование демографической политики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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