Бурятия стала центром сотрудничества между азиатскими странами

Бурятия возглавила Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) на ближайшие два года. Это произошло на 15-й Генеральной Ассамблее в китайском городе Шэньян.Теперь республика будет координировать сотрудничество в области туризма, экономики, торговли и культурных обменов между 82 регионами шести стран.Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что регион готов к этой роли. Это важный, может быть даже исторический шаг. Мы становимся воротами для диалога и развития между Россией, Китаем, Кореей, Японией, Монголией. Теперь Бурятия — ключевая площадка для международных решений на уровне регионов Азии.Приоритетными на ближайшие два года станут развитие туризма, восточной медицины и совершенствование демографической политики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии