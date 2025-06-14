Делегации из Китая и Монголии приехали поздравить Улан-Удэ с днем рождения

Делегации из российских и зарубежных городов приехали поздравить Улан-Удэ с днем рождения.Принять участие в праздничных мероприятиях и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества прибыли делегации из Чанчуня, Дархана, Эрдэнэта, Читы, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Боровска.Делегации городов встретили мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Руководитель горсовета, приветствуя гостей, отметил, что Улан-Удэ дорожит многолетними культурными и экономическими связями с городами-побратимами и рассказал о дружбе и сотрудничестве между представительными органами городов:«Каждая такая встреча - это еще один шаг навстречу дружбе и установлению новых точек сотрудничества между городами-побратимами».Он также отметил, что депутаты Улан-Удэ готовы к обмену опытом и укреплению взаимодействия между представительными органами регионов России и зарубежья.Фото: пресс-служба Улан-Удэнского горсовета