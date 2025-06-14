Политика и власть 14.06.2025 в 13:51
Делегации из Китая и Монголии приехали поздравить Улан-Удэ с днем рождения
Власти столицы встречают представителей дружественных городов из-за рубежа и России
Текст: Станислав Сергеев
Делегации из российских и зарубежных городов приехали поздравить Улан-Удэ с днем рождения.
Принять участие в праздничных мероприятиях и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества прибыли делегации из Чанчуня, Дархана, Эрдэнэта, Читы, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Боровска.
Делегации городов встретили мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Руководитель горсовета, приветствуя гостей, отметил, что Улан-Удэ дорожит многолетними культурными и экономическими связями с городами-побратимами и рассказал о дружбе и сотрудничестве между представительными органами городов:
«Каждая такая встреча - это еще один шаг навстречу дружбе и установлению новых точек сотрудничества между городами-побратимами».
Он также отметил, что депутаты Улан-Удэ готовы к обмену опытом и укреплению взаимодействия между представительными органами регионов России и зарубежья.
Фото: пресс-служба Улан-Удэнского горсовета
Принять участие в праздничных мероприятиях и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества прибыли делегации из Чанчуня, Дархана, Эрдэнэта, Читы, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Боровска.
Делегации городов встретили мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Руководитель горсовета, приветствуя гостей, отметил, что Улан-Удэ дорожит многолетними культурными и экономическими связями с городами-побратимами и рассказал о дружбе и сотрудничестве между представительными органами городов:
«Каждая такая встреча - это еще один шаг навстречу дружбе и установлению новых точек сотрудничества между городами-побратимами».
Он также отметил, что депутаты Улан-Удэ готовы к обмену опытом и укреплению взаимодействия между представительными органами регионов России и зарубежья.
Фото: пресс-служба Улан-Удэнского горсовета
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