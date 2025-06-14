Политика и власть 14.06.2025 в 17:37

Швейцарцы будут доплачивать монголам за найденное золото

Центробанк Монголии намерен сделать прозрачным поставку старателями драгоценных металлов
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Текст: Иван Иванов
Швейцарцы будут доплачивать монголам за найденное золото
Швейцарская ассоциация «Лучшее золото» и аффинажный завод «Argor-Heraeus» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

В рамках сотрудничества между сторонами малые и средние предприятия Монголии, занимающиеся добычей золота, будут поставлять золото международным ювелирным компаниям в качестве сырья. Это продемонстрирует, что цепочка добычи золота и поставок в нашей стране прозрачна и надежна. Об этом сообщает «Монцамэ».
 
На первом этапе в проекте будут задействованы малые и средние золотодобывающие предприятия и старатели аймака Булган, которые будут получать поощрения за каждый проданный килограмм золота. Для этого они будут сотрудничать с отделением Центрального банка Монголии в аймаке Булган, лабораторией анализа драгоценных металлов отдела контроля проб драгоценных металлов Агентства по стандартизации и метрологии Монголии.
 
На заседании Всемирного совета по золоту (WGC) в 2024 году Центральный банк Монголии вместе с Центральными банками Колумбии, Эквадора и Филиппин подписали «Лондонские принципы», которые представляют собой набор принципов, направленных на формализацию закупок золота у старателей-кустарей, поддержку ответственной кустарной добычи золота и ее интеграцию в официальную цепочку поставок. 

Швейцарцы тем самым наносят серьезный удар по серым схемам кражи и переправки золота в страны Персидского залива, которые предлагают более высокую, чем государство цену на золото.

Фото: «Номер один»

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