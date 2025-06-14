Депутаты Горсовета Улан-Удэ почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной Войны

Сегодня, на день города, депутаты Городского Совета Улан-Удэ вместе с мэром и гостями праздника возложили цветы у вечного огня на Мемориале Победы и у памятника маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. Символично, что праздничные мероприятия в честь 359-летия города начались у одного из знаковых мест столицы Бурятии -Мемориала Победы. Ведь 2025 год объявлен годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а в Улан-Удэ этот год посвящен патриотическому воспитанию молодежи.

Торжественная церемония началась с исполнения военных песен известными улан-удэнскими артистами и яркого флешбома от детских танцевальных коллективов. Были показаны моменты объявления о начале Великой Отечественной Войны, когда совсем молодые ребята уходили на фронт до яркой радостной весны 1945 года. После театрализованного представления делегации городов-побратимов и городов-партнеров совместно с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым и депутатами Горсовета возложили красные гвоздики к вечному огню у Мемориала Победы и памятнику маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. Из депутатов принимали участие председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, зампред Анатолий Белоусов, депутат и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Бурятии Михаил Босхолов.

Как отметил председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев, что всех присутствующих объединяют общие исторические события: это противостояния общему врагу – фашизму, победа и дружба. «Там, где есть место дружбе между народами, всегда победа», - подчеркнул депутат.

- Каждый год мы приходим сюда, на мемориал Победы Улан-Удэ, чтобы почтить память своих земляков, всех тех, кто защищал Отчизну, кто не дожил до победы, кто сражался за светлое будущее нашей Родины. Сталинградская и Курская битва. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Бои подо Ржевом. Уроженцы Улан-Удэ участвовали во всех значимых операциях Красной армии, воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной, начиная от зимнего контрнаступления под Москвой в декабре 1941-го, заканчивая Берлинской операцией, разгромом Квантунской армии и боями за Халхин-Гол. Здесь, в глубоком тылу, была развернута масштабная поддержка фронта. На наших заводах выпускалась военная техника, мясокомбинат отправлял тонны консервов солдатам, учителя встали за станки на заводах и фабриках, в колхозах шла битва за урожай – все для фронта, все для победы. На мелькомбинате домохозяйки создали женские бригады, а девушки-комсомолки города выступили с почином о создании военно-санитарного кружка. В зданиях городских школ были развернуты эвакогоспитали, - отметил заслуги земляков председатель улан-удэнского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Также на мероприятии присутствовали участники СВО, возложили цветы нынешние выпускники школ и юнармейцы.

С пожеланиями процветания и мирного неба над головой выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Бурятии и депутат Горсовета Михаил Босхолов.





- На день Рождения нашего города мы обязаны почтить память наших предков. В наших жилах течет кровь победителей, и ребята на фронтах СВО доказывают это. Теперь весть мир знает, кто такие боевые буряты, - отметил участник СВО и депутат Михаил Босхолов.