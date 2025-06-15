Политика и власть 15.06.2025 в 14:51

Экологи ждут реализации поручения президента о запрете пластика на Байкале

Это позволит в 2025 году ввести ограничения на использование в регионе пластиковой пленки
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Текст: Иван Иванов
Экологи ждут реализации поручения президента о запрете пластика на Байкале
Напомним, что глава государства Владимир Путин в апреле утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ.

В частности, в нем говорится о том, что следует предоставить предложения: «о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал».


Стоит напомнить, что законопроект о сокращении пластикового загрязнения Байкала и его водотоков был принят Государственной Думой в первом чтении еще в середине 2023 году в попытке переломить ситуацию с ежегодно образующимися на берегах озера тоннами пластикового мусора от одноразовых пакетов и посуды. 


Как сообщила порталу «Экология России» Елена Матвеева, координатор Подкомитета по охране озера Байкал и один из разработчиков данного документа в Государственной Думе, в стране впервые появился преодолевший барьер первого чтения механизм сокращения попадания пластика в природу, который может в перспективе распространиться с Байкала и на иные особо чувствительные экосистемы. При разработке был учтен успешный зарубежный опыт по борьбе с пластиковым загрязнением. Аналогичные законы уже есть в законодательствах Беларусии, Армении, Грузии, странах ЕС и других.


Теперь экологи ждут оперативного реагирования на ситуацию со стороны министерств и ведомств, чтобы уже в 2025 году были приняты решения об ограничении оборота пластика на Байкале.


Фото: «Номер один»

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