Политика и власть 16.06.2025 в 10:03

Бурятия возглавит Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии

В состав Ассоциации входят 82 региона из шести стран: Китай, Япония, Корея, КНДР, Монголия, Россия
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия возглавит Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии

Республика Бурятия официально принимает на себя роль центра координации всего регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, возглавив на ближайшие два года Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Об этом стало известно в ходе 15-й Генеральной Ассамблеи АРАССВА, проходящей в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин. Участие в Ассамблее принимает делегация Республики Бурятия под руководством Алексея Цыденова.

Таким образом, туризм, экономические связи, международная торговля, а также гуманитарные и культурные обмены между 82 регионами шести стран АРАССВА будут координироваться через Бурятию.

- Для нашей республики — это важный, может быть даже исторический шаг.Мы становимся воротами для диалога и развития между Россией, Китаем, Кореями, Японией, Монголией.Теперь Бурятия — ключевая площадка для международных решений на уровне регионов Азии, — отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В состав Ассоциации входят 82 региона из шести стран:

- Китай: провинции Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Хубэй и другие.

- Япония: Префектуры Аомори, Киото, Симанэ и другие.

- Республика Корея: Пусан, Чеджу, Сеул, Ульсан и все ключевые провинции.

- КНДР: провинции Хамгён-Пукто и Расон.

- Монголия: все 22 аймака, включая Улан-Батор.

- Россия: 17 регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе Республика Бурятия, Иркутская и Амурская области, Приморский и Красноярский края.

- Это мероприятие, которое проводится в провинции Ляонин, в городе Шэньяне уже во второй раз. Как показала практика первого года проведения, мероприятие стало полезным для определения форматов взаимодействия и новых планов и перспектив. Мы ожидаем, с учётом большой представленности российских регионов на текущем форуме, дальнейшей активизации межрегиональных обменов между провинцией Ляонин и субъектами Российской Федерации, - генеральный консул Российской Федерации в Шеньяне Наталья Прыжкова. 

В ближайшие два года на период председательства Бурятии определены ключевые приоритеты, которые включают развитие туризма, восточной медицины и совершенствование демографической политики.

- Мы готовы к этой роли. Будем работать, чтобы шло развитие, чтобы международные связи крепли. Работаем на международной арене. Строим мосты доверия и партнёрства. Делаем так, чтобы о Бурятии знали, с нами хотели работать и к нам стремились, — заявил Алексей Цыденов.



Фото: правительство Бурятии

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