Бурятия стала центром Азии

В последние годы власти Бурятии делают многое для того, чтобы республика максимально включилась в международную политику и наработала как можно больше внешних связей. И это уже дает свои плоды. Сегодня можно говорить об еще одном прорывном, с точки зрения внешней политики, событии: Бурятия официально стала центром координации всего регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Ключевая площадка

О радостном для республики событии в своем телеграм-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов: «Республика Бурятия официально становится центром координации всего регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии. На ближайшие два года мы принимаем председательство в АРАССВА — Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Это значит: туризм, экономика, международная торговля, гуманитарные и культурные связи между 82 регионами шести стран будут проходить через Бурятию».

По словам главы региона, это важный, может быть, даже исторический шаг.

«Мы становимся воротами для диалога и развития между Россией, Китаем, Кореями, Японией, Монголией. Теперь Бурятия — ключевая площадка для международных решений на уровне регионов Азии. Для этого сегодня приехали в Китай, в город Шэньян, провинцию Ляонин. Здесь проходит 15-я Генеральная ассамблея АРАССВА. В ассоциацию входят 82 региона из шести стран: Китай — Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Хубэй и другие. Япония — Аомори, Киото, Симанэ и др. Республика Корея — Пусан, Чеджу, Сеул, Ульсан, все ключевые провинции. КНДР — Хамгён-Пукто и Расон. Монголия — все 22 аймака, включая Улан-Батор. Россия — 17 регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе Бурятия, Иркутская и Амурская области, Приморский и Красноярский края. И вся коммуникация между нашими регионами теперь будет идти через Республику Бурятия», - рассказал Алексей Цыденов.

Более того, на ассамблее уже определены три главных приоритета на время нашего председательства: это развитие туризма, восточная медицина и демографическая политика.

«Мы готовы к этой роли. Будем работать, чтобы шло развитие, чтобы международные связи крепли. Работаем на международной арене. Строим мосты доверия и партнерства. Делаем так, чтобы о Бурятии знали, с нами хотели работать и к нам стремились», - написал Алексей Цыденов.

Взаимопонимание, равноправие и выгода

АРАССВА - это международная организация поддержки межрегионального сотрудничества, в которую на основе членства входят субъекты шести стран (области, республики, провинции, префектуры, аймаки, города-метрополии), объединенные общей целью совместного развития региона Северо-Восточной Азии.

Основная цель организации – содействие формированию системы доверительных отношений и всестороннему развитию Северо-Восточной Азии через формирование механизмов сотрудничества на основе принципов взаимопонимания, равноправия и взаимной выгоды

За последние два года в состав АРАССВА вошли 90 региональных администраций из восьми стран. Также, несмотря на сложную международную обстановку в Северо-Восточной Азии, за 2023-2024 годы в мероприятиях АРАССВА приняло участие рекордное количество участников.

Если заглянуть еще глубже в историю, то можно узнать, что основана Ассоциация была в 1996 году. В 2002 году к организации присоединились Монголия и КНДР. В 2016 году по итогам XI Генеральной ассамблеи в Иркутске состав Ассоциации расширился до 77 регионов-членов из шести стран.

Впереди еще два года работы, которые, вероятно, станут не менее плодотворными. Ведь Бурятия уже не раз доказывала, что может весьма успешно работать на международном поле.

Международная повестка

К примеру, одним из серьезных событий, где Бурятия также выступила объединяющим центром для стран Азии, стал Международный буддийский форум. В прошлом году он прошел 12-14 августа по инициативе главы республики Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум стал новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали более 600 человек из 15 стран: Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.

«Я думаю, что Буддийский форум – действительно одно из самых ярких внешнеполитических событий этого года. Потому что, с одной стороны, он объединил страны, которые практически все не присоединились к режиму санкций против России, – говорил по итогам форума директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. – Во-вторых, это действительно площадка диалога, которая делает ставку на обсуждение фундаментальных вопросов развития человечества, экологии. Причем экологии не только в смысле природы, но и в смысле отношений между людьми».

Помимо этого, глава Бурятии Алексей Цыденов находится в диалоге с властями Шри-Ланки, Лаоса, Мьянмы и других стран, с которыми у республики есть неплохие перспективы сотрудничества.

В-третьих, конечно – Монголия, с которой у Бурятии самое тесное сотрудничество. Здесь перспективы тоже неплохие, и они активно реализуются. Уже сегодня происходит взаимодействие по линии сельского хозяйства, бизнеса, культуры, образования, туризма и исторических связей. И этот список продолжает расти.

Подытоживая, можно сказать, что Бурятия шаг за шагом уверенно движется к статусу «Ворота в Азию», который открывает множество возможностей для развития на фоне российского разворота на Восток.

Фото: пресс-служба главы и правительства РБ.