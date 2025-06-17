«Задел на будущее»: БПЛА бурятского производства представили Минвостокразвития РФ

В рамках целевой поездки в Бурятию заместитель главы Минвостокразвития РФ Антон Басанский провёл рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и министром промышленности, торговли и инвестиций Денисом Гармаевым.

Он ознакомился с производством средств ведения боя в рамках ТОР «Патриотический», осмотрел производственные площадки ООО «Сильва», где организовано высокотехнологичное производство винтов и рам для FPV-дронов.

Антону Басанскому презентовали оборудование и показали сам процесс производства. Так, полностью автоматизированный станок производит два винта за 42 секунды.





- Все зависит от заказа, можно делать круглые сутки, не останавливаться. Вообще данное оборудование целесообразнее использовать круглые сутки. Это экономия на электроэнергии, высокие затраты которой приходятся на разогрев оборудования в течении порядка двух часов при пуске, - рассказал Максим Барнаков, коммерческий директор ООО «Сильва».

Стоимость производства комплекта из четырех винтов составляет 1400 рублей с НДС. Импортный комплект из дружественной страны сегодня пока почти в 3 раза дешевле.

- Сегодня вопрос не стоит больше в деньгах, вопрос стоит именно, на сегодняшний день, в самом производстве. В последствие оно станет дешевле, когда появится гораздо больше заказов у самих производителей. Сегодня и в перспективе очень важна локализация. Чтобы мы были самостоятельно обеспечены технически, не зависели как от дружественных и так недружественных нам стран, - отметил Антон Басанский.

На данном предприятии сегодня локализация уже достигает 41 процента.

- Мы производим винты, рамы, программное обеспечение и так далее. Мы сейчас подали документы в Торгово-промышленную палату, чтобы нас официально включили в реестр, - сообщил руководитель предприятия Максим Барнаков.

Данное производство – одно из направлений комплексной реализации программы по обеспечению оборонной промышленности собственными технологиями. В рамках ТОР «Патриотический», инициированного вице-премьером Юрием Трутневым, в республике уже запущены новые производства: FPV-дроны, системы радиоэлектронной борьбы, наземные гусеничные роботы, снего- и болотоходы, «медоеды».

- Производства уже работают. И по уровню локализации Бурятия на первом месте на Дальнем Востоке. Это не только вклад в Победу. Это задел на будущее. Новая отрасль, новые компетенции, рабочие места, налоговая база. Сфера беспилотной авиации уже развивается как национальный проект, и мы видим её потенциал и в гражданском применении: мониторинг лесных пожаров, охрана природных территорий на Селенге и Байкале, доставка лекарственных средств в труднодоступные места и многое другое», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Антон Басанский также отметил уникальность производств, развернутых в Бурятии:



- Сегодня на Дальнем Востоке, наверное, нет ни одного предприятия, которое производит непосредственно рамы. Да, винты делают, но касательно производства рам, касаемо такой высокой локализации, которая сегодня есть в Бурятии, она заслуживает действительно уважения и расширения своих возможностей при дальнейшем развитии самого ТОР «Патриотический». В России не много производств, которые готовы делать раму. Так, у нас в России сегодня 4 производства, которые делают моторы. Четыре региона, один из них – Бурятия, -сказал он.

По итогам встречи и осмотра производства намечены приоритеты взаимодействия для развития этого сектора региональной экономики.

Фото: правительство Бурятии