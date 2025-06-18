Политика и власть 18.06.2025 в 09:47

У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель

На должность назначен Вадим Имидеев
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Текст: Елена Кокорина
У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель

Сегодня на планерном совещании в Администрации города мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил своего заместителя – председателя Комитета проектного управления и доходов Вадима Имидеева. Должность была вакантной после ухода на заслуженный отдых председателя Комитета по финансам Татьяны Базякиной.

Вместе с назначением нового заммэра, поменялось название его должности: заместитель мэра Улан-Удэ –председатель Комитета проектного управления и доходов. Новый комитет создан путем слияния двух прежних структур мэрии: проектно-аналитического комитета и управления местных доходов, причем без увеличения штатной численности. Заммэра также будет координировать работу Комитета по финансам и Комитета по имуществу и землепользованию.

- Цель оптимизации – повышение доходов местного бюджета и работа над эффективностью управления подразделениями мэрии. Вадим Имидеев ранее в течение пяти лет занимал должность председателя Проектно-аналитического комитета. У него успешный опыт реализации сразу нескольких масштабных проектов. Под его руководством были подготовлены обоснования необходимости включения Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух», что позволило привлечь свыше 4 млрд рублей на реконструкцию электросетевого хозяйства в 2025-2027 годы. Он работал и над проектом развития улично-дорожной сети и включением в мастер-план строительства семи новых путепроводов, на которые в 2026-2030 годах будет выделено в общем 12,2 млрд рублей. Несколько лет курирует муниципальный «Народный бюджет», в рамках которого создано 175 объектов комфортной городской среды, - рассказали в мэрии города.

Вадим Иванович Имидеев в 2002 году окончил ВСГУТУ. В 2020 году назначен советником мэра Улан-Удэ, а затем – председателем Проектно-аналитического комитета. Женат, воспитывает пятерых детей.

Фото: мэрия города

 

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