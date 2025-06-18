У кибер-мошенников выбили важное звено

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности для дропперов - лиц, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных ль доходов.

В соответствии с законом к уголовной ответственности теперь будут привлекаться те, кто сам совершает неправомерные операции с использованием электронных кошельков и пластиковых карт, а также те, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам. Им может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Также до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счету или карту другому лицу или совершившему операции по его указанию.

По мнению экспертов закон против дропперов ударит по числу мошенничеств в Бурятии, поскольку преступники лишатся такого важного звена, как перевод денег пострадавших на карты посредников, и далее - кибер-преступникам.

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