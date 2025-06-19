Политика и власть 19.06.2025 в 10:27

Игорь Шутенков: «Строим «Тропу Здоровья» на Верхней Березовке»

На создание тропы Улан-Удэ выиграл грант в размере 85 млн рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Игорь Шутенков: «Строим «Тропу Здоровья» на Верхней Березовке»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход строительства сети троп здоровья на Верхней Березовке и опробовал одно из направлений – «К горе Орлиная».

– Это крупный туристический и оздоровительный проект. Я уверен, что тропа станет точкой притяжения для улан-удэнцев всех возрастов. Ее протяженность почти 21 км. Работы на объекте начались в мае. Подрядчики уже прокладывают тропы, облагораживают участки и устанавливают малые архитектурные формы, – сообщил на своих страницах в соцсетях Игорь Шутенков.

«Тропы Здоровья» условно разбита на пять участков: «Чайный путь» от лыжной базы «Снежинка», «К местам силы» – по хребту к видовым местам, «Инклюзивная» – от Этнографического музея, «К источнику молодости» – от Центра восточной медицины, «К горе Орлиная» – от горнолыжного комплекса «Гора Орлиная».



Все маршруты закольцованы. На окончании каждого участка троп будут установлены стенды – «Центры принятия решения»: куда направиться дальше и вернуться в исходную точку.

– На каждой из троп предусмотрена входная группа, на которой будет большой информационный стенд по общей сети троп, а также будет по всей сети троп, состоящей из 5 участков, навигационная система, то бишь столбики, указатели с указанием тропы, на каждой из троп свой цвет, т.е. человек не сможет потеряться в принципе. Человек будет знать, сколько прошел уже, сколько еще можно пройти, куда можно свернуть, – рассказал подрядчик одного из участков Дмитрий Ильдеров.

Всего – более тысячи навигационных стоек, столбиков. Также на «Тропе Здоровья» будут установлены четыре входные группы с видеонаблюдением, два модульных туалета, две мусорные площадки, 10 информационных стендов и четыре интерактивных стенда. Тропостроители оборудуют четыре смотровые площадки на видовых местах, четыре фотозоны, 26 мест для отдыха со скамейками и костровую зону.

На создание «Тропы Здоровья» Улан-Удэ выиграл грант по обустройству туристических маршрутов в Дальневосточном федеральном округе – 85 млн рублей.

Напомним, что на всей территории республики и в Улан-Удэ с 4 апреля действует особый противопожарный режим: вход в лес ограничен.

При этом распоряжением мэра города из данного запрета исключены: тропа «Здоровья», тропа «Юбилейная», тропы для скандинавской ходьбы, посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц и сквозной проезд по дорогам общего пользования.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ игорь юрьевич шутенков тропа здоровья

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