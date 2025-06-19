На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили ход работ по реконструкции центра Улан-Удэ

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с генеральным директором ГК «ПИК» Иваном Поландовым.

- Обсудили ход расселения центральной части Улан-Удэ и реализацию инфраструктурных контрактов в рамках масштабного проекта комплексного развития центра города. Компания «ПИК» продолжает строительство по утверждённому мастер-плану. Реализация этого проекта - огромный шаг к современному, удобному и красивому Улан-Удэ. При этом мы сохраняем нашу историю и создаем все условия для комфорта жителей, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Компания «ПИК» продолжает застраивать центр Улан-Удэ по мастер плану. Проект предусматривает сдачу как с отделкой, так и без нее.

13 домов разной этажности в историческом центре станут частью большого проекта комплексного развития. Он включает не только современное жилье и инфраструктуру, но и реконструкцию культурных объектов.

Вдоль квартала протянется прогулочный бульвар, который соединит его с Национальным музеем и театром «Байкал».

Площадь большого обновления охватит 35,2 га в границах улиц Профсоюзной, Кузнечной и Смолина. 1,9 тыс. человек получат новые квартиры или компенсацию. На данный момент на расселение доведено 1,7 млрд. рублей. Расселено почти 200 квартир.

В рамках первого этапа будет не только жилье, но и школа на 760 учеников, два детсада на 300 и 175 мест, поликлиника.

Напомним, мастер-план Улан-Удэ представили Президенту России Владимиру Путину в 2022 году. Это самый масштабный инфраструктурный проект в Бурятии.

Также в проекте мастер-плана есть здания для Национального музея Бурятии, театра «Байкал» и межвузовский кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Еще по проекту сохранят и отреставрируют 13 исторических зданий - бывшие усадьбы помещиков, купцов и другие объекты культурного наследия.

Фото: правительство Бурятии