Политика и власть 19.06.2025 в 17:11

В Монголии сменилось правительство

Выпускник иркутского вуза поменял  половину членов кабинета министров под себя
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Текст: Иван Иванов
В Монголии сменилось правительство

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подписал распоряжение о назначении членов кабинета министров после представления кандидатур членов кабинета министров президенту Монголии и Великому Государственному Хуралу.

При назначении членов Кабинета министров премьер-министр Гомбожавын Занданшатар учитывал способность эффективно реализовывать и организовывать цели и мероприятия, изложенные в долгосрочной политике развития Монголии и программе действий правительства, способность работать по принципу кабинета, опыт, накопленный при выполнении поставленных задач, профессионализм, этику и подотчетность, - сообщило ИА «Монцамэ». 

Премьер-министр заявил, что функции председателя Национального комитета по мониторингу и оценке, председателя Национального комитета по восстановлению пограничных переходов и председателя Национального комитета по 20-минутному городу могут одновременно выполняться министрами в рамках их полномочий.

Новое правительство Монголии состоит из 16 министерств и 19 министров, из которых десять были назначены повторно, а девять - новыми министрами. Среди них есть как выпускники российских вузов, так и западных. Сам премьер-министр окончил в 90-е годы БГУ- Байкальский государственный университет.

 

Фото: Номер один

 

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