Политика и власть 20.06.2025 в 10:00

В России внедряют систему «Мигрант ID» партии «Новые люди»: что изменится в Бурятии

С 30 июня у всех мигрантов будут в обязательном порядке собирать биометрические данные
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России внедряют систему «Мигрант ID» партии «Новые люди»: что изменится в Бурятии

В России внедряют систему цифрового контроля за приезжими рабочими. С 30 июня у всех мигрантов будут в обязательном порядке собирать биометрические данные. Осенью в тестовом режиме начнёт работать специальный электронный профиль мигранта, а также вступят в силу новые правила регистрации.

Это только первые шаг на пути создания единой системы контроля за приезжими «Мигрант ID», которую продвигает партия «Новые люди». Её лидер, депутат Госдумы Алексей Нечаев отметил, что систему нужно максимально оперативно внедрить во всех регионах.

«Это вопрос безопасности и здравого смысла. Государство стремится контролировать каждый шаг граждан России, а для мигрантов у нас свобода. Должно быть наоборот. В системе Мигрант ID должна храниться информация о том, где живёт мигрант, где работает, сколько получает и платит налогов. Утаить доходы не получится, всё заполняется автоматически. За нарушения — депортация. Главное — наши города станут безопаснее», — говорит Алексей Нечаев.

Он добавил, что система «Мигрант ID» предполагает отсев неблагонадежных специалистов ещё до въезда в Россию. Ещё до приезда иностранцу необходимо будет заполнить онлайн-заявку в системе, указав данные об образовании, квалификации, здоровье, наличии судимости, а также планируемом месте работы и жительства. Если в документах будут найдены нарушения — въезд будет запрещен.

Сбор данных будет сопровождаться пошлиной в 5 тысяч рублей. После одобрения заявки выдаётся цифровой пропуск. На границе пройдёт сверка данных и дополнительный сбор биометрии. В течение первой недели пребывания мигрант обязан подтвердить сведения о банковском счете, жилье и официальном трудоустройстве.

Также лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предлагает дать право регионам вносить дополнительные ограничения. Например, минимальное требование к знанию русского языка. В этом случае приезжий должен будет пройти все тесты, прежде чем сможет снять жильё.

Другое ограничение — норма по квадратным метрам. Она позволит оставить в прошлом «резиновые» квартиры. В критических случаях возможно даже введение комендантского часа для мигрантов. Все эти меры планируют ввести уже в этом году.

 

Фото: Номер один

 

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