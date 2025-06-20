Политика и власть 20.06.2025 в 17:19

Более 5 миллионов рублей выделят на восстановление берега реки Курба в селе Унэгэтэй

В случае разрушения береговой линии под угрозой затопления окажутся 52 жилых дома
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 5 миллионов рублей выделят на восстановление берега реки Курба в селе Унэгэтэй

Решение о выделении более 5,2 млн. рублей на восстановление береговой линии реки принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.

Ранее поручение о выделении средств на восстановление берега дано главой Бурятии Алексеем Цыденовым в ходе рабочей поездки в Заиграевский район.

- В результате повышения уровня реки в 2023 году она размыла участок. В последующем уровень реки снизился, изменилась скорость потока. После этого началось разрушение берега. Сейчас идет интенсивный размыв береговой полосы протяженностью 279 метров, - отметила начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заиграевский район» Ольга Наделяева.

В настоящее время в результате подъема реки Курба происходит интенсивный размыв левого берега в районе села. В случае разрушения береговой линии под угрозой затопления окажутся 52 жилых дома.

 

Фото: правительство Бурятии

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