Более 5 миллионов рублей выделят на восстановление берега реки Курба в селе Унэгэтэй

Решение о выделении более 5,2 млн. рублей на восстановление береговой линии реки принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.

Ранее поручение о выделении средств на восстановление берега дано главой Бурятии Алексеем Цыденовым в ходе рабочей поездки в Заиграевский район.

- В результате повышения уровня реки в 2023 году она размыла участок. В последующем уровень реки снизился, изменилась скорость потока. После этого началось разрушение берега. Сейчас идет интенсивный размыв береговой полосы протяженностью 279 метров, - отметила начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заиграевский район» Ольга Наделяева.

В настоящее время в результате подъема реки Курба происходит интенсивный размыв левого берега в районе села. В случае разрушения береговой линии под угрозой затопления окажутся 52 жилых дома.

Фото: правительство Бурятии