Председатель Народного Хурала Бурятии принял участие в ПМЭФ-2025

Владимир Павлов выехал в Санкт-Петербург для участия в одном из самых крупных экономических мероприятий России - Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году проходит с 18 по 21 июня.

Основная тема ПМЭФ - 2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В деловую часть программы входит более 150 сессий, посвященных самым разным аспектам.

Владимир Павлов принял участие в церемонии торжественного открытия форума, а также в ряде тематических панельных сессий. Форум стал хорошо организованным и информационно насыщенным мероприятием. Церемония открытия собрала на одной площадке ведущих политических и экономических лидеров России, а также из стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.









В фокусе обсуждения находились вопросы укрепления международного взаимодействия в условиях вызовов, с которыми сейчас сталкивается мировое сообщество.

По словам Владимира Павлова, церемония открытия задала высокий международный тон деловой программе форума.

Среди панельных сессий, в работе которых принял участие Владимир Павлов, можно выделить сессию «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат» и «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему». Ведь достижение общих целей страны должно быть тесно взаимосвязано с развитием регионов, из которых состоит страна. Развитие же должно идти, в т. ч. с активным внедрением новых технологий.

Интерес вызывает и сессия «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии». Как известно, Владимир Павлов в свое время работал непосредственно на селе, а потом возглавлял «аграрный» комитет Народного Хурала.

Участники обсудили ряд проблем, стоящих перед агрокомплексом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул важность сбалансированного питания и указал на проблемы, связанные с высоким потреблением соли и сахара, что негативно сказывается на здоровье нации. Елена Фастова, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, отметила необходимость технологического лидерства и развития селекции, генетики, производства кормов и оборудования. Гендиректор компании Health & Nutrition Якуб Закриев указал на важность цифровизации и автоматизации для повышения эффективности производства и решения проблемы дефицита кадров. Также были озвучены инициативы и предложения по улучшению ситуации.

Находясь в Санкт-Петербурге, Председатель Народного Хурала посетил военнослужащих из Бурятии, которые проходят лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Вместе с Главой республики Владимир Павлов передал участникам специальной военной операции гостинцы с малой Родины. Кроме того, Председатель Народного Хурала и Глава республики пообщались с земляками-волонтерами, помогающими раненым бойцам.

Вопросы здоровья наших бойцов обсудили и с руководством учреждения.

В Санкт-Петербургском «Доме национальностей» участников ПМЭФ-2025 встретили вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко и председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.

Там прошла еще одна встреча с выходцами из Бурятии - представителями Санкт-Петербургского фонда поддержки и развития бурятской культуры «Ая-Ганга».

Владимир Павлов, в связи с 25-летием фонда, тепло поздравил его руководителя Цырендари Самбуеву и коллектив. Он вручил благодарственные письма Народного Хурала и памятные подарки художественному руководителю фонда Наталье Буянтуевой и участнице фольклорного коллектива «Мунгэн шурэнууд» Анне Лхамадиевой.





Фото: телеграм-канал Народного Хурала Республики Бурятия