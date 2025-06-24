Глава Бурятии рассказал Хуралу о перспективах будущего кампуса в Улан-Удэ

Алексей Цыденов, выступая на сегодняшней сессии Народного Хурала, отметил, что федеральные власти поддерживают проект по строительству в Улан-Удэ межвузовского кампуса.

Проектная документация, которую сегодня находится на экспертизе, оценивает стоимость строительства в 22,7 миллиардов рублей. Глава напомнил, что ранее стоимость оценивалась в 16 миллиардов. Но та оценка была от 2021 года. Сейчас положение изменилось.

Депутаты услышали, что в 2029 году планируется завершить возведение кампуса.

О кампусе Алексей Цыденов доложил парламенту, говоря о планах на ближайшие годы. Он осветил ряд проектов. Кстати, упомянул глава региона и злополучное строительство школы в Еравнинском районе. Вокруг стройки, как известно, ранее возник громкий скандал. То, что было построено с нарушениями, снесли. На имеющемся фундаменте начали опять строить новое здание.

Фото: Номер один