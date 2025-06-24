Депутаты Горсовета обсудили вопросы по формированию и поддержке ТОСов

Многолетняя практика показала, что когда в жилой местности есть ТОС, то там будет благоустройство, порядок, эффективное и плодотворное взаимодействие с властями. Как говорят сами депутаты Горсовета, в своей работе они постоянно работают с представителями ТОСов, потому что они в курсе всех проблем своего района. Представители территориального общественного самоуправления – это инициативные и неравнодушные люди, которые хотят улучшить жизнь на местах и готовы ради этого тратить свое время и силы.

Как выяснилось не все представители хотят создавать юридические лица. Потому что это чревато разными вытекающими последствиями в виде налоговой и бухгалтерской отчетностей. Зачастую делами ТОСа люди занимаются исключительно на добровольных началах, выкраивая время от своей работы и семейных забот. Как подчеркнула Юлия Луговая, самоуправлениям сейчас необходима правовая поддержка.

- При образовании юридического лица появляется необходимость сдачи множества отчетностей в разные инстанции. И на этот момент отпугивает горожан от создания своих ТОСов. Понятно, что необходимо профильное образование или иметь опыт ведения бизнеса. Сейчас важная задача у Управления по развитию гражданских инициатив – разработать варианты поддержки для самоуправлений, - отметил председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Также был решен вопрос об установлении границ ТОС «Стеклозавод» на заседании Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ совместно с исполняющей обязанности начальника Управления по развитию гражданских инициатив Юлией Луговой.

ТОС «Стеклозавод» был образован в 2006 году, но границы самоуправления не были определены. Была проведена работа с жителями микрорайона «Стеклозавод» и установлен протокол, где указали точные границы и описали все улицы, жители которых участвуют в работе данного самоуправления. И у данного ТОСа не было своего Устава. Отметим, это единственный ТОС на территории микрорайона Стеклозавод, сейчас в его состав входят более 30 улиц и проездов.

- Сейчас у нас действуют 112 ТОСов, есть 2 млн. рублей муниципальной грантовой поддержки, 80 млн. рублей республиканской поддержки в виде грантов. С новым исполняющим руководителя Управления по развитию гражданских инициатив Юлией Луговой обсудили вопросы по поддержке ТОСов, - отметил председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Зампредседатель горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов поддержал необходимость усиления работы в этом направлении.