Политика и власть 24.06.2025 в 19:19

Депутаты Горсовета обсудили вопросы по формированию и поддержке ТОСов

Также установили границы ТОС «Стеклозавод»
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Депутаты Горсовета обсудили вопросы по формированию и поддержке ТОСов
Фото от пресс-службы Горсовета Улан-Удэ

Многолетняя практика показала, что когда в жилой местности есть ТОС, то там будет благоустройство, порядок, эффективное и плодотворное взаимодействие с властями. Как говорят сами депутаты Горсовета, в своей работе они постоянно работают с представителями ТОСов, потому что они в курсе всех проблем своего района. Представители территориального общественного самоуправления – это инициативные и неравнодушные люди, которые хотят улучшить жизнь на местах и готовы ради этого тратить свое время и силы. 

Как выяснилось не все представители хотят создавать юридические лица. Потому что это чревато разными вытекающими последствиями в виде налоговой и бухгалтерской отчетностей. Зачастую делами ТОСа люди занимаются исключительно на добровольных началах, выкраивая время от своей работы и семейных забот. Как подчеркнула Юлия Луговая, самоуправлениям сейчас необходима правовая поддержка. 

- При образовании юридического лица появляется необходимость сдачи множества отчетностей в разные инстанции. И на этот момент отпугивает горожан от создания своих ТОСов. Понятно, что необходимо профильное образование или иметь опыт ведения бизнеса. Сейчас важная задача у Управления по развитию гражданских инициатив – разработать варианты поддержки для самоуправлений, - отметил председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк. 

Также был решен вопрос об установлении границ ТОС «Стеклозавод» на заседании Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ совместно с исполняющей обязанности начальника Управления по развитию гражданских инициатив Юлией Луговой. 

ТОС «Стеклозавод» был образован в 2006 году, но границы самоуправления не были определены. Была проведена работа с жителями микрорайона «Стеклозавод» и установлен протокол, где указали точные границы и описали все улицы, жители которых участвуют в работе данного самоуправления. И у данного ТОСа не было своего Устава. Отметим, это единственный ТОС на территории микрорайона Стеклозавод, сейчас в его состав входят более 30 улиц и проездов.

- Сейчас у нас действуют 112 ТОСов, есть 2 млн. рублей муниципальной грантовой поддержки, 80 млн. рублей республиканской поддержки в виде грантов. С новым исполняющим руководителя Управления по развитию гражданских инициатив Юлией Луговой обсудили вопросы по поддержке ТОСов, - отметил председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Зампредседатель горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов поддержал необходимость усиления работы в этом направлении.

Теги
ТОС

Все новости

Улан-удэнцы активно занимались йогой в жару
24.06.2025 в 19:50
Депутаты Горсовета обсудили вопросы по формированию и поддержке ТОСов
24.06.2025 в 19:19
Жителей Бурятии приглашают на обряд для воинов
24.06.2025 в 19:04
Народный Хурал поддержал инициативу Улан-Удэнского горсовета
24.06.2025 в 18:45
Одалживаем деньги друзьям: как это делать правильно
24.06.2025 в 18:01
В колледже искусств Улан-Удэ вручили дипломы выпускникам
24.06.2025 в 17:45
За главный приз в полмиллиона рублей на фестивале «Ночь ёхора» поборются 14 коллективов
24.06.2025 в 17:33
В Бурятии родители юных мотоциклистов раскошелились на 30 тысяч рублей
24.06.2025 в 17:01
На Байкале готовятся к празднованию Дня рыбака
24.06.2025 в 16:44
Владимир Павлов Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тоосоогоор hанамжаараа хубаалдаба
24.06.2025 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Владимир Павлов Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тоосоогоор hанамжаараа хубаалдаба
24.06.2025 в 16:10
Глава Бурятии отчитался перед Народным Хуралом о работе правительства
Алексей Цыденов рассказал об итогах реализации в республике национальных проектов
24.06.2025 в 15:42
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
24.06.2025 в 12:31
Глава Бурятии рассказал Хуралу о перспективах будущего кампуса в Улан-Удэ
Проектная документация уже направлена на экспертизу
24.06.2025 в 11:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru