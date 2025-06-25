Народный Хурал поддержал инициативу Улан-Удэнского горсовета

Сессия Народного Хурала внесла изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Корректировку инициировал Улан-Удэнский городской совет депутатов. Законопроект представлял председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Как пояснил он, сейчас административная ответственность за безбилетный проезд в пассажирском транспорте общего пользования предусмотрена в виде штрафа в размере 100 рублей.

«На момент установления размера штрафа в 2008 г. тариф на проезд в общественном транспорте в г. Улан-Удэ составлял в трамвае 10 рублей, в муниципальных автобусах - 12 рублей. В автобусах частных перевозчиков - 14 рублей. С 2008 г. по настоящее время размер штрафа не пересматривался», - выступил Чимит Бальжинимаев.

В других регионах страны подобные штрафы, к слову, выше.

Увеличение размера штрафа актуально не только в силу того, что 100-рублевый штраф давно не отвечает масштабу цен, но и потому что улан-удэнский муниципальный транспорт будет развиваться в сторону работы без кондукторов. Для оплаты пассажиры будут использовать валидаторы в салоне.

Председатель Улан-Удэнского горсовета отметил, что штат кондукторов стремительно стареет, они уходят на пенсию, а молодежь не интересуется этой профессией. При грядущем переходе на новую систему, за положением будут следить ревизоры - будут проверять оплатил ли пассажир проезд.

«В Улан-Удэ поэтапный переход на безкондукторную систему предусматривается уже начиная с текущего года. Практика передовых в плане транспортной реформы городов, в частности, Перми и Новокузнецка, показывает, что при безкондукторной системе у ряда граждан появляется соблазн не оплачивать проезд. Это ведет к огромному снижению выручки, кассовым разрывам, убыточности транспортных предприятий и большим бременем ложится на бюджеты всех уровней по поддержке их функционирования. В связи с этим, в целях повышения уровня ответственности граждан при оплате проезда в общественном транспорте, предлагается увеличить размер административного штрафа за безбилетный проезд со ста до 1000 рублей», - изложили суть законодательной новинки депутатам.

Предложение было предварительно обсуждено в комитетах Народного Хурала, поэтому вопросов к увеличению штрафа не возникло. По итогам голосования инициатива была одобрена.

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