Политика и власть 25.06.2025 в 09:51

Сессия Народного Хурала утвердила мировых судей

Назначены сразу семь судей
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Текст: Петр Санжиев
Сессия Народного Хурала утвердила мировых судей

Часть кандидатов впервые баллотировались на судейскую должность, а часть ранее уже работали мировыми судьями. Как отметила Аида Бидогаева, председатель Верховного суда Республики Бурятия, общее количество мировых участков и мировых судей не изменилось (54).

Одна из причин утверждения судей - в сельских районах республики, в городских округах, происходят изменения в численности населения участков. Это влияет на нагрузку судей.

Потребовались организационные изменения. Так, с 1 июля 2025 года упразднен судебный участок №2 Джидинского района (теперь там остался один участок). Также ликвидирован участок №4 Кабанского района (остается три судебных участка). Одновременно создаются дополнительные участки в Советском районе г. Улан-Удэ и в Селенгинском районе республики.

- Кроме того, мировых судей, которые осуществляют полномочия в г. Северобайкальске, следует переназначить, как мировых судей г. Северобайкальск Республики Бурятия, вместо мировых судей Северо-Байкальского района Республики Бурятия, - доложила депутатам на сессии Аида Бидогаева.

Она рассказала о всех претендентах. Вопросов к ним у парламентариев не возникло. По итогам тайного голосования, все были утверждены.

 

Фото: Номер один

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