Политика и власть 25.06.2025 в 10:11

Народный Хурал прекратил полномочия члена избиркома Бурятии

Речь идет об Амгалане Данзанове
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Текст: Петр Санжиев
Народный Хурал прекратил полномочия члена избиркома Бурятии

На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Амгалана Алексеевича Данзанова.

Как пояснил Петр Мордовской, председатель комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам государственной службы, 19 июня текущего года от него поступило соответствующее заявление.

Он был назначен республиканским парламентом членом избиркома в 2021 году. Личное заявление, согласно закону, является одним из оснований для досрочного прекращения полномочий.

В связи с этим на сессию и был вынесен данный вопрос. На проект постановления Народного Хурала о прекращении полномочий были получены все необходимые положительные заключения.

По итогам голосования, решение было принято.

 

Фото: Номер один

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