Народный Хурал прекратил полномочия члена избиркома Бурятии

На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Амгалана Алексеевича Данзанова.

Как пояснил Петр Мордовской, председатель комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам государственной службы, 19 июня текущего года от него поступило соответствующее заявление.

Он был назначен республиканским парламентом членом избиркома в 2021 году. Личное заявление, согласно закону, является одним из оснований для досрочного прекращения полномочий.

В связи с этим на сессию и был вынесен данный вопрос. На проект постановления Народного Хурала о прекращении полномочий были получены все необходимые положительные заключения.

По итогам голосования, решение было принято.

Фото: Номер один