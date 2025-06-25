Итоги развития

В 2024 году завершились национальные проекты страны и сразу же были запущены новые. Как известно, именно национальные проекты – главный ориентир для всех регионов страны. Хотя далеко не все инициативы реализуются в рамках нацпроепктов. Тем не менее, учитывая этот переход, отчет главы Бурятии Алексея Цыденова был во многом посвящен итогам работы по прежним национальным проектам и планам по реализации новых.

Здоровье важнее всего

Как известно, главная задача правительства – это благополучие граждан. И здесь прежде всего речь идет о здоровье граждан. Поэтому национальный проект «Здравоохранение», пожалуй, один из важнейших.

По нему в Бурятии с 2019 по 2024 год построено 92 новых объекта здравоохранения, в том числе 61 ФАП, 21 врачебная амбулатория, 8 поликлиник, а также капитально отремонтировано 79 объектов здравоохранения.

- В 2024 году открылись 5 объектов здравоохранения. Также провели капитальный ремонт в 5 медицинских организациях, - рассказывал глава республики Алексей Цыденов.

Огромное обновление инфраструктуры здравоохранения потребовало и еще более усиленной работы по подготовке кадров для отрасли. И здесь тоже проделана большая работа.

- Действуют федеральные и региональные программы по поддержке медиков. Как результат - число врачей за последние два года выросло на 164 человека. В 2025 году в практическое здравоохранение ожидается прибытие 200 врачей и около 1000 средних медицинских работников, - рассказал Алексей Цыденов.

Дети – будущее

Еще один нацпроект, который можно смело назвать ключевым – «Демография». Здесь за тот же период построено 46 детских садов, создано свыше 9 тыс. мест для дошколят. При этом только в 2024 году появилось 8 новых садиков. Как результат – проблема очередей в дошкольные учреждения полностью решена.

- В 2024 году, как и в прошлые годы, большое внимание уделялось поддержке семей с детьми, - докладывал глава Бурятии. - В рамках Национального проекта «Демография» единовременные выплаты при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал, при рождении третьего или последующих детей получили более 8,7 тыс. семей на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

По этому же нацпроекту и по разным госпрограммам за шесть лет построено 86 объектов физической культуры и спорта. В том числе Лукодром, Центр единоборств «Патриот», центр по хоккею - первый в Бурятии такого уровня.

Большое обновление инфраструктуры случилось и в рамках нацпроекта «Культура».

- Построено и реконструировано 18 объектов культуры. Это Национальная библиотека, МГЛ им. Аюшеева, Центр «Созвездие» в поселке Саган-Нур). Также создано 38 объектов культуры (1 школа креативных индустрий, 16 модельных библиотек, 5 виртуальных залов, 16 кинотеатров). За шесть лет капитально отремонтировано 123 учреждения культуры, - рассказал Алексей Цыденов.

Ну и, конечно, нацпроект «Образование» тоже завершился с впечатляющими результатами. Главным из которых стало исчезновение третьей смены в школах республики.

- Построено 37 новых школ, в 2024 завершено строительство 2 школ на 352 места в селе Кижинга и в селе Хоринск. Еще три школы планируется сдать в 2025 году, - говорил глава региона. - Отремонтировано 150 школ, в том числе в 2024 году - 9 школ, 48 спортзалов сельских школ. Во всех сельских школах открыто 330 точек роста, из них в 2024 – 31. Современным компьютерным оборудованием оснащено 308 учреждений образования, в том числе в 2024 году - 40 школ. Создано более 122 тыс. мест в системе дополнительного образования, в том числе в 2024 году - 2300 новых мест в 12 образовательных организациях.

Основа экономики

Социальная сфера, безусловно, сильно зависит от экономики. А главная движущая сила экономики – это промышленность.

- Мы закончили 2024 год с ростом промышленного производства, индекс производства составил 105,4% (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года. Это выше среднероссийского уровня - 104,6% и среднего по ДФО - 102,7 %, - рассказал Алексей Цыденов. - Промышленными предприятиями республики произведено продукции на сумму 272,6 млрд рублей.

На фоне небольшого снижения объема производства обрабатывающей промышленности (2,3%) большинство крупных предприятий чувствует себя вполне уверенно.

- На Улан-Удэнском ЛВРЗ достигнут рекордный показатель, отремонтировано 1002 единицы локомотивных секций. Также рост на Улан-Удэнском приборостроительном объединении (148,2%), Селенгинском ЦКК (153,2%) и предприятии «Аэротех» (112,6%), - отметил глава Бурятии. - Снижение объема производства произошло на Улан-Удэнском авиазаводе – до 90%, это связано с уменьшением коммерческих контрактов в портфеле заказов. На «Улан-Удэстальмост» - до 95,6% в связи с сокращением заказов на металлические мостовые конструкции. В Байкальской лесной компании – до 48,1% из-за снижения экспортных цен и других факторов.

Зато серьезные цифры показывает добывающая промышленность. Объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых в 2024 году составил 91,6 млрд рублей. Продукция отрасли составляет более 35% объема промышленного производства в целом по республике.

- Наиболее крупным из них является проект по освоению Озерного месторождения полиметаллов (ООО «Озерное») с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей. В сентябре 2024 года состоялось открытие ГОКа на Озерном месторождении, ведутся поэтапные пусконаладочные работы, - пояснил Алексей Цыденов.

Неплохо дела обстоят и в агропромышленном комплексе. Объем производства по отрасли в прошлом году составит 42,1 млрд рублей. Это на 4,1 млрд рублей больше, чем в предыдущем году.

Безопасность и качество

Одно из серьезных достижений последних лет – это количество построенных и отремонтированных дорог. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В нормативное состояние приведено более 1500 км автодорог и отремонтировано 83 моста. Доля нормативных региональных автомобильных дорог увеличилась с 47% в 2019 году до 52% в 2024 году. Доля нормативных автомобильных дорог Улан-Удэнской агломерации увеличилась с 65% до 83,5%. В Улан-Удэ создана и работает интеллектуальная транспортная система. Благодаря этому средняя скорость транспортного потока увеличилась с 15,5 до 22,8 км/ч, несмотря на двукратный рост количества автомобилей за последние десять лет, - рассказывал Алексей Цыденов.

Только в 2024 году на дороги республики было направлено около 11 млрд рублей. Благодаря этому в нормативное состояние приведено 171 км автомобильных дорог и 22 моста.

Туризм и экология

Большую ставку власти Бурятии делают на туризм. И она уже работает. Так, с 2019 года по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в республике реализовано 414 туристических проектов на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

- За последние шесть лет турпоток в Бурятии увеличился на 69,2%. По итогам 2024 года численность размещенных лиц в 515 коллективных средствах размещения составила 689,3 тыс. человек. Вырос и объем платных услуг – на 66,1%. Объем платных услуг, оказанных туристам за 2024 год, составил 5,3 млрд рублей. Бурятия входит в тройку лидеров среди субъектов ДФО по основным показателям туристской деятельности, - докладывал Алексей Цыденов.

Тема туризма неразрывно связана с темой экологии. Ведь параллельно с созданием туристической инфраструктуры идет работа по сохранению священного озера Байкал.

- По федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» с 2022 года ведется масштабная работа по реконструкции Правобережных очистных сооружений Улан-Удэ стоимостью более 15 млрд рублей. С 2023 года начаты работы по реконструкции очистных сооружений с биологической очисткой в городе Северобайкальске с федеральным финансированием в 3,2 млрд рублей. Оба объекта - в зоне особого контроля.

Постепенно с лица Бурятии исчезают крупные несанкционированные свалки, идет работа над созданием новых полигонов и по очищению воздуха над Улан-Удэ.

Движемся вперед

Сделано многое, предстоит сделать еще больше. Уже сегодня в Бурятии работают новые национальные проекты, утвержденные президентом страны.

- На сегодня у нас в работе 44 региональных проекта, входящих в состав 13 национальных проектов с общей суммой финансирования на три года – 76 млрд рублей, а на шесть лет - предварительно около 150 млрд рублей. По итогам пяти месяцев 2025 года уровень достижения национальных проектов в Республике Бурятия составил 99,68%. Это 2-е место в рейтинге по Дальнему Востоку и 8-е по Российской Федерации, - рассказал Алексей Цыденов.

Большую роль в развитии региона сыграют мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска.

- Обеспеченность финансированием со стороны федерального бюджета очень высокая. Готовы и наши инвесторы: дан старт строительству одного из главных объектов мастер-плана — жилого комплекса «Улаан Хото». В рамках масштабной городской трансформации в центре Улан-Удэ планируется строительство 15 жилых корпусов, 2 детских садов, современной школы, поликлиники, - отметил глава региона.

Таким образом, Бурятия развивается большими шагами. Проблем, конечно же, хватает, но если развитие продолжится в том же темпе и с таким же уровнем эффективности, то республику ждет хорошее будущее.

Фото: Номер один



