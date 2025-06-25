Бурятия на ПМЭФ: фундамент развития

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – событие огромного масштаба. Именно здесь во многом определяется курс развития как отдельных регионов, так и всей страны в целом. Бурятия традиционно привезла с форума множество важных решений и договоренностей, которые могут стать основой для экономического развития уже в ближайшем будущем.

На хорошей позиции

Бурятия вошла на поля ПМЭФ с уже неплохим багажом. Во время форума Агентство стратегических инициатив (АСИ) презентовало результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. И республика по итогам 2024 года заняла 14-е место, поднявшись вверх на одну позицию. Среди регионов ДФО республика занимает 4-е место. Для сравнения: Иркутская область – 32-е место, Забайкальский край – 30-е.

- Это инструмент комплексного анализа факторов, влияющих на создание благоприятной деловой среды в регионах, и оценки качества предоставления услуг всеми органами государственной власти и институтами развития. Результаты ежегодного Нацрейтинга подтверждают, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Республики Бурятия продолжает развиваться, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Это значит, что у республики есть крепкая основа для развития. А это уже плюс бонусные баллы в шкалу инвестиционной привлекательности региона.

Еще одно доказательство того, что экономическое развитие уже происходит и весьма неплохими темпами – реконструкция центра Улан-Удэ в рамках одобренного лично президентом мастер-плана. Его, к слову, тоже обсудили на ПМЭФ во время встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с генеральным директором ГК «ПИК» Иваном Поландовым.

- Обсудили ход расселения центральной части Улан-Удэ и реализацию инфраструктурных контрактов в рамках масштабного проекта комплексного развития центра города. Компания «ПИК» продолжает строительство по утвержденному мастер-плану. Реализация этого проекта — огромный шаг к современному, удобному и красивому Улан-Удэ. При этом мы сохраняем нашу историю и создаем все условия для комфорта жителей, - отметил Алексей Цыденов.

Сделана с сердцем

Также Бурятия презентовала и совершенно новые проекты, у которых большое будущее. Так, команда из республики вошла в число победителей Международного конкурса дизайна адаптивной одежды.

Финал международного конкурса одежды для ветеранов СВО с инвалидностью «На крыльях» прошел в рамках Петербургского международного экономического форума в среду, 18 июня. В номинации «Национальный костюм» Бурятию представила дизайнер Марина Баранникова со своей коллекцией «Сила родной земли». По итогам конкурса команда заняла 3-е место.

- Наши - в числе победителей. Из 300 заявок, 67 регионов и 11 стран мира. Для Марины это не просто конкурс. Она каждый день шьет такую одежду для наших ребят. Удобную, красивую, адаптированную, с заботой, душой и пониманием. Парни говорят: одежда не только удобная и практичная, но и сделана с сердцем. Мы, несомненно, продолжим поддерживать Марину. В Улан-Удэ скоро открываем Центр креативных индустрий, и там обязательно найдется место для расширения ее ателье. И будем помогать всем, чем нужно, - отметил Алексей Цыденов.

Адаптивная одежда сочетает в себе функциональность и стиль: магнитные застежки, регулируемые элементы, мягкие ткани. Каждая деталь продумана, чтобы облегчить повседневную жизнь. В показе моделями выступили ветераны СВО.

- Я сам искал что-то подобное в магазинах и на маркетплейсах, но не нашел. И, к счастью, меня пригласили разработать одежду совместно с командой Марины. Одежда создана с учетом индивидуальных потребностей самих ребят. Для меня лично быстрый доступ к протезу значительно облегчает жизнь, - отметил участник показа Зорик Зыгбин.

К слову, о маркетплейсах: благодаря договоренностям на полях ПМЭФ производителям из Бурятии теперь будет легче заходить на крупнейшую в стране торговую площадку.

Предпринимателям из дальневосточных регионов станут доступны уникальные возможности по продвижению и рекламе товаров на маркетплейсе Wildberries, а также логистике и обучению, предусмотренные программой «Платформа роста». Масштабный всероссийский проект реализуется объединенной компанией Wildberries и Russ.

Механизмы поддержки дальневосточных брендов, модель взаимодействия платформы с регионами Дальневосточного федерального округа обсудили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), открывшегося в Санкт-Петербурге.

Нужно больше энергии

Случилась во время форума и важная инфраструктурная победа. Подписано соглашение о создании в Бурятии локальной энергосистемы на основе малых ГЭС.

Инвестором выступит производственное объединение «Радиан», а технологическим партнером АО «МНТО ИНСЭТ». Проекту будет оказана поддержка со стороны правительства Республики Бурятия и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Как отметил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, малая гидроэнергетика имеет значительный потенциал для развития на территории Дальнего Востока.

- Использование малых ГЭС для энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий Дальнего Востока экономически целесообразно. Их преимуществом среди других ВИЭ является гарантированная выработка электрической мощности и низкая себестоимость производства электроэнергии, что особенно актуально для промышленных потребителей, - сказал Сергей Цивилев.

Алексей Цыденов подчеркнул, что республика имеет значительный гидропотенциал и нуждается в доступной и дешевой электроэнергии

- В условиях дефицита электрогенерации строительство локальной энергосистемы на основе малых ГЭС - это хорошее, современное решение. Мы рады началу сотрудничества с ПО «Радиан» и готовы оказывать необходимую поддержку для создания объектов электрогенерации, - сказал глава республики.

С прицелом на будущее

База любого долгосрочного развития – это уровень образования. В этом направлении на ПМЭФ тоже шла большая работа. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов и ректор Российского госуниверситета социальных технологий (РГУ СоцТех) Игорь Михалев подписали соглашение по запуску совместных образовательных программ.

Российский государственный университет социальных технологий – один из ведущих вузов России, реализующих образовательные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Создан в 1990 году и за 35 лет уже наработал большой опыт в профориентации инвалидов.

– Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому спектру. Это и вопросы адаптации участников СВО, которые получили ущерб здоровью, как в образовании, физическом, психологическом восстановлении, так и в выборе профессии. Также у университета есть направления высокотехнологичные – это беспилотная авиация, программное обеспечение, искусственный интеллект. И в этих направлениях мы тоже будем сотрудничать, – сказал Алексей Цыденов.

Правительство Бурятии и РГУ СоцТех договорились о запуске образовательных программ, стажировок на территории республики с практикой и рабочими местами, а также о разработке и внедрении технологий БПЛА в сфере научно-практических работ.

Борьба за доступность

Также благодаря работе на ПМЭФ у республики появились большие перспективы по развитию пассажирского транспорта. На форуме правительство Бурятии договорилось с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о внедрении национального стандарта качества услуг пассажирского транспорта.

В рамках соглашения планируется оптимизация маршрутных сетей, модернизация остановок, обновление техники, строительство новых автопарков и депо, обеспечение профподготовки водителей, упрощение оплаты проезда, внедрение современных элементов навигации и информирования пассажиров, а также цифровых сервисов.

Национальный стандарт представляет собой комплексное решение, разработанное с учетом потребностей всех участников транспортной экосистемы.

- В нашей команде пилотов уже четыре региона, с которыми мы начнем поэтапное внедрение национального стандарта с перспективой его распространения на всю страну, – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Перспективы есть

Подводя итоги ПМЭФ, глава республики рассказал, что, помимо подписанных соглашений, прошел еще ряд важных встреч, от которых тоже зависит будущее Бурятии.

- Прошла встреча с министром энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевичем Цивилевым. У нас вопросов много на самом деле по энергетике. Это наш энергодефицит, реализация проекта «Чистый воздух» в части модернизации сетей, но также обсуждали вопрос энергообеспечения наших туристических объектов на Байкале. Поскольку уже в этом году у нас предусматривается выделение средств по линии Минэкономразвития России на создание энергетической инфраструктуры. Здесь у нас согласование технических решений с Минэнерго России, - рассказал Алексей Цыденов.

Проработаны мероприятия по организации работы с фондом Сколково. Он направляет дополнительные лимиты финансирования по предоставлению грантов на поддержку инновационных проектов.

- Заявлялись уже порядка десяти наших компаний, предварительный отбор прошли. Договорились о том, что Сколково выделят специальную ставку и у нас в республике будет постоянно действующий представитель Сколково. Это такой помощник для нашего бизнеса, наших предпринимателей по взаимодействию со Сколково по поиску идей проектов и по организации заявочной кампании, чтобы наши предприятия и мелкие компании могли получать поддержку. Это поддержка деньгами: гранты на стартапы. Если это совсем инновационный продукт, то помощь в прохождении экспертиз, подтверждении эффективности и безопасности. Сколково – это, наверное, лучший в России экспертный центр сегодня, - отметил Алексей Цыденов.

Один из модераторов пленарной сессии Дмитрий Песков отметил Бурятию в числе лидирующих регионов в беспилотной авиации

- У нас, во-первых, свое производство, во-вторых, уже применение. У нас беспилотники на самом деле много где применяются, - пояснял глава Бурятии. - Внедрение в любом случае неизбежно, то есть вопрос лишь в том, кто будет внедрять позже, тот будет проигрывать в конкурентной борьбе. Поэтому тоже продолжим развивать. И, безусловно, это все-таки для нас новый вид деятельности, новое производство, поэтому видим перспективы в этом.

У Бурятии еще много перспективных направлений для развития, но, чтобы они «выстрелили», нужно проделать большую работу. Главное, что для этой работы заложен фундамент. В том числе благодаря тому, как насыщенно отработали власти республики на Петербургском экономическом форуме.

Фото: правительство Бурятии