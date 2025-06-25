Политика и власть 25.06.2025 в 12:08

В Бурятии поддержали исправившихся родителей-«лишенцев»

Им теперь бесплатно помогут юристы
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии поддержали исправившихся родителей-«лишенцев»

Депутаты Народного Хурала пошли навстречу гражданам, которые были лишены родительских прав (или ограничены в них).

На сессии парламента республики был рассмотрен законопроект, который дает право родителям, которые исправились и отошли от образа жизни, ставшего причиной этого лишения (или ограничения), на получение бесплатной юридической помощи. Указанная помощь касается не всего многообразия юридических вопросов, а лишь одного - обращения с иском в суд о восстановлении в родительских правах.

По словам Петра Мордовского, председателя комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы, это делается в целях приоритетного воспитания детей в семье.

Также право на бесплатную юридическую помощь законопроект давал многодетным родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. А если дети учатся, то до 23 лет.

Рассмотрев законопроект, парламентарии утвердили его.

 

Фото: Номер один

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