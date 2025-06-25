В Бурятии ввели ответственность за неоплату использования платных парковок

Улан-Удэнский городской совет депутатов вышел в республиканский парламент с инициативой установить административный штраф за то, что автомобилист, используя платную парковку, не оплатил ее использование. Разработанный законопроект представил Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета.

-В г. Улан-Удэ еще в 2015 г. был утвержден порядок создания и использования муниципальных платных парковок в целях комплексной борьбы с «пробками», - выступил председатель горсовета.

Чимит Бальжинимаев пояснил, что с тех пор в столице республики платные парковки так и не были созданы. Однако надо быть готовыми к тому, что они появятся и иметь соответствующую юридическую базу.





Он отметил, что существующая система неконтролируемой бесплатной парковки в центральной части города создает проблемы. Большинство водителей использует для парковки улично-дорожную сеть, что приводит к образованию заторов на дорогах и другим негативным результатам.

- Введение платных парковочных мест в центре города в местах концентрации объектов социального притяжения является одним из необходимых направлений в организации единого парковочного пространства. Для реализации проекта платных парковок необходимо предусмотреть ответственность за нарушение режима оплаты за пользование такими парковками, - резонно отметил Чимит Бальжинимаев.

Административный штраф был предложен горсоветом в размере одной тысячи рублей. При повторном нарушении в течение года - две тысячи. При подготовке законопроекта Улан-Удэнский горсовет получил письма поддержки от администраций Гусиноозерска и Северобайкальска, а также администраций Кяхтинского, Северо-Байкальского, Селенгинского районов.

Большинство депутатов согласились с инициативой. Попросил слово и раскритиковал законопроект только один депутат. По итогам голосования законодательную новинку одобрили.

Принятый закон распространяется на всю территорию республики, но наиболее актуальным он может оказаться именно для г. Улан-Удэ.

Фото: Номер один