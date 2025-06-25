Бюджет Бурятии сохраняет устойчивость

Сессия Народного Хурала внесла изменения в республиканский бюджет 2025 г. Прогнозируемое пополнение бюджета оказалось небольшим, но оно подчеркнуло, что бюджетно-налоговая ситуация является сегодня пусть не самой простой, но стабильной и контролируемой.

«Сессия рассмотрела вопрос о налоговых и неналоговых доходах. Сумма - 851 миллион рублей», - отметил Михаил Степанов, врио. председателя комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам.

Средства тут же были распределены по различным статьям расходов.

«Есть ряд вопросов, которые требуют дополнительных финансовых средств», - пояснил депутат суть распределения денег.

Среди объектов, которые получат дополнительные ассигнования, - строительство средней школы в селе Баянгол Баргузинского района, Хоринская средняя школа. Часть финансов пойдет на завершение реконструкции театра кукол «Ульгэр» и Дома культуры в г. Кяхте. Также средства направят на приобретение жилья для детей-сирот.

«Идет удорожание строительства. К сожалению, инфляционный процесс никто не отменил. Плюс, если объекты находятся на большом удалении от г. Улан-Удэ, то растет стоимость транспортировки строительных материалов. Все это влияет», констатировал Михаил Степанов.

О поступлении дополнительных траншей безвозмездной помощи из федерального бюджета пока сказать что-то конкретное, прогнозировать, трудно. Однако, в том, что уже запланировано, никаких сюрпризов не произошло.

«В своем отчете Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии - прим.) дал нам большой задел на то, что у нас поступление денежных средств и реализация всех капитальных вложений, которые были запланированы, как по мастер-плану, так и другие объекты, будет. Кампус. Те же путепроводы (через железнодорожные пути в г. Улан-Удэ — прим.) будут строиться. Сейчас, поехав через железнодорожный переход, можно перед ним долго стоять. И так далее. В ближайшей перспективе мы с вами все проблемные узлы «разрулим», - отметил парламентарий.

В ходе сессии депутаты также подвели окончательную черту под бюджетом прошлого года - рассмотрели результаты исполнения бюджета-2024.

«Показатели были достигнуты. Несмотря на все сложности экономического характера, все обязательства, которые наше правительство на себя брало - как социального характера, так и по объектам капитального строительства - в принципе, исполнены», - сказал депутат.

Фото: Номер один