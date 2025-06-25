В Народном Хурале заинтересовались недостижением планов развития Бурятии

На последней сессии парламента Бурятии депутаты подняли проблему недостижения регионом в 2024 г. ряда рубежей, установленных в Стратегии социально-экономического развития. Данная Стратегия действует до 2035 г. И ежегодно рассматриваются достижения Бурятии за прошедший год. Повестка гласила, что это отчет главы Бурятии о ходе исполнения плана мероприятий за минувший год.

Докладывать о ходе реализации депутатам должен был Владимир Хингелов, врио. министра экономики Республики Бурятия. Это традиция, когда данный отчет главы зачитывает первое лицо минэкономики.





Хингелов вышел на трибуну, готовясь рассказать сессией о множестве мероприятий, цифр. Но так получилось, что перед ним с большим отчетом о деятельности правительства в 2024 г. выступил глава республики. Их доклады во многом пересекались по содержанию.

Депутат Анатолий Кушнарев, указав на это обстоятельство, выдвинул предложение заслушать информацию только по невыполненным индикаторам развития. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поставил предложение на голосование и оно было одобрено.

«В целом, из запланированных к достижению 268 индикаторов выполнен 251. Степень исполнения составила 93,7 процента. Мы не смогли достичь заданных параметров по 17 индикаторам», - доложил врио. министра.

Так, в сфере здравоохранения оказались не достигнуты шесть показателей. Причем три из них напрямую влияют на достижение одной из стратегических целей - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

«Внешние факторы, включая пандемию и специальную военную операцию, привели к недостижению следующих показателей», - выступил Владимир Хингелов.

Он указал на смертность трудоспособного населения, что, в первую очередь, обусловлено ростом смертности от внешних причин (на 13,7 процента). «Необходимо отметить, что в структуре причин смертности внешние причины занимают сегодня первое место с долей 41 процент от всех умерших в трудоспособном возрасте», - доложил чиновник.

Вторым показателем он назвал смертность от болезней системы кровообращения. Невыполнение ранее утвержденного показателя он связал с ростом смертности от хронических форм сердечно-сосудистых заболеваний, часты случаи, когда у пожилых есть два и более заболевания.

Третий - смертность от новообразований.

«В результате ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 68,9 лет, что меньше плана на 3,6 года», - проинформировали сессию Народного Хурала

Увы, остается актуальной нехватка медработников. Индикаторы по обеспеченности врачами и средним медперсоналом не достигнуты. На начало 2025 г. дефицит медработников в государственных медорганизациях составлял 511 врачей и 786 средних медработников.

Также не достигнут такой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости. За последние 6 лет он снизился с 2 до 1,5.

«Это прежде всего связано со снижением числа женщин фертильного возраста из-за демографической «ямы» 1990-х годов. Кроме того, наблюдается увеличение среднего возраста матери при рождении детей - с 2000 г. этот показатель повысился более, чем на 3 года. В настоящее время достигает 29 лет», - доложил представитель минэкономики.

В сфере культуры республика не достигла двух показателей. Из них один связан с реконструкцией театра кукол «Ульгэр» и строительством Дома культуры на 400 мест в Кяхте - подрядчики нарушили сроки проведения работ.

По спорту не выполнен показатель обеспеченности жителей Бурятии спортивными сооружениями.

В прошлом году решили провести полную инвентаризацию объектов спортивной инфраструктуры. В результате их количество снизилось на 14 единиц.

Не удалось достичь планов по доле лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки после обнаружения.

На аграрную сферу повлияла плохая погода. Но, по словам Владимира Хингелова, увеличение посевных площадей зерновых и рост поголовья сельхозживотных позволило «минимизировать спад сельского хозяйства».

Странная картина сложилась по одному показателю в энергетике Бурятии - снижение расходов на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.

«Это, прежде всего, связано с тем, что в отчетном году Гусиноозерской ГРЭС использовался непроектный уголь, что привело к росту его потребления. В 2025 г. будет проведена работа по использованию однородного типа угля», - пояснил сессии выступающий. В подробности того, почему ГРЭС использовала не совсем тот уголь, Владимир Хингелов вдаваться не стал.

Разъяснил врио. министра и другие факты недостижения плановых показателей, указал пути решения имеющихся вопросов. Депутаты с интересом выслушали доклад и после его окончания подняли ряд вопросов.

Депутат Эржена Чимитцыренова поинтересовалась малоизвестным в Бурятии методом государственного стимулирования рождения третьего ребенка и последующих детей.

Из всех регионов Дальнего Востока, 8 регионов получают стимулирование в виде миллиона рублей на приобретение недвижимости, погашение ипотечных кредитов. «К сожалению, Республика Бурятия в их число не входит», - констатировала депутат.

Она предложила обратиться к федеральным органам власти с предложением включить республику в число таких регионов. Владимир Хингелов пояснил, что упомянутая норма распространяется не на все регионы России, а только на те, где суммарный коэффициент рождаемости на третьего ребенка низкий. А в Бурятии данный показатель выше и поэтому регион не будет иметь эту форму поддержки рождаемости.

«Мы подавали заявку, нам отказали», - отметил выступающий.

Оказывается, федеральные власти в нынешней демографической ситуации еще выбирают в каких регионах поддержать семьи в рождении третьих и последующих детей, а в каких нет. Выдвигают ограничительные условия. Видимо, с демографией в России не так плохо, как кажется. Иначе эта мера стимулирования работала бы по всей стране.

Фото: Номер один