Политика и власть 25.06.2025 в 14:33
В центре Улан-Удэ озеленят улицу Ербанова
Сейчас специалисты укладывают там слой геотекстиля
В центре Улан-Удэ озеленят улицу Ербанова. Сейчас специалисты укладывают там слой геотекстиля.
- Друзья, мы приступили к обновлению улицы Ербанова. На ней полным ходом идут работы по благоустройству зеленой зоны. Сейчас специалисты комбината по благоустройству делают прочное основание: сначала они уложат слой геотекстиля, затем закрепят георешетку, а после положат плодородный грунт и засеют его газоном, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Телеграм-канале.
Фото: телеграм-канала мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова