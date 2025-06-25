В центре Улан-Удэ озеленят улицу Ербанова. Сейчас специалисты укладывают там слой геотекстиля.

- Друзья, мы приступили к обновлению улицы Ербанова. На ней полным ходом идут работы по благоустройству зеленой зоны. Сейчас специалисты комбината по благоустройству делают прочное основание: сначала они уложат слой геотекстиля, затем закрепят георешетку, а после положат плодородный грунт и засеют его газоном, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Телеграм-канале.

Фото: телеграм-канала мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова