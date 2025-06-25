Стихийная торговля, безбилетники и парковки - горсовет Улан-Удэ усиливает линию на порядок

Улан-Удэнский городской совет депутатов выступил с тремя инициативами, направленными на дальнейшее улучшение жизни Улан-Удэ. Они поступили в работу в Народный Хурал.

Сейчас две из них уже одобрены республиканским парламентом и совсем скоро вступят в силу - приняты соответствующие законы.

Третья инициатива проходит стадию финального согласования. Судя по всему, на летних каникулах, на которые разошелся Народный Хурал, проведя июньскую сессию, все будет совместными усилиями заинтересованных сторон согласовано и затем осенью вынесено на сессию Хурала для окончательного принятия.

Один из законопроектов, принятых по инициативе горсовета Улан-Удэ, является продолжением линии городских властей на реформирование дорожно-транспортной сферы.

О реформе, конечно, все знают. Она многогранна. Вводятся выделенные полосы для общественного транспорта и экстренных служб, внедрена и постоянно улучшается ИТС для автоматического регулирования транспортных и пешеходных потоков, многие пассажиры оценили пересадочный тариф, на остановках табло сообщают через сколько минут прибудет трамвай (автобус) нужного маршрута, приобретается все больше муниципальных автобусов, делают новые посадочные павильоны на остановочных площадках, активно идет работа над ликвидацией проблем с железнодорожными переездами, всего не перечислить.

И вот новый шаг.

Горсовет Улан-Удэ вышел с законопроектом, который предусматривает введение административной ответственности для автомобилистов, которые в случае использования платной парковки отказываются оплатить ее использование. Новинку на сессии Народного Хурала представил Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета.





«В г. Улан-Удэ еще в 2015 г. был утвержден порядок создания и использования муниципальных платных парковок в целях комплексной борьбы с «пробками», - выступил Чимит Бальжинимаев.

Он отметил, что с тех пор в городе платные парковки так и не были созданы. Однако надо быть готовыми к тому, что они появятся и иметь всю необходимую юридическую базу.

Административный штраф был предложен горсоветом в размере 1000 рублей. При повторном нарушении в течение года — 2000 рублей. Когда Улан-Удэнский горсовет разрабатывал этот законопроект, он получил письма поддержки от администраций Гусиноозерска и Северобайкальска, администраций Кяхтинского, Северо-Байкальского, Селенгинского районов.

Председатель горсовета отметил с трибуны Народного Хурала, что существующая система неконтролируемой бесплатной парковки в центральной части города создает проблемы. Большинство водителей использует для парковки улично-дорожную сеть, что приводит к образованию заторов на дорогах и другим негативным результатам.

«Введение платных парковочных мест в центре города в местах концентрации объектов социального притяжения является одним из необходимых направлений в организации единого парковочного пространства. Для реализации проекта платных парковок необходимо предусмотреть ответственность за нарушение режима оплаты за пользование такими парковками», - подчеркнул Чимит Бальжинимаев.

По итогам голосования сессия Хурала одобрила новинку.

Следующим шагом в транспортной реформе в Улан-Удэ станет переход на безкондукторную работу общественного транспорта. Но возникает серьезный риск роста безбилетного проезда. Поэтому горсовет инициировал законопроект об увеличении штрафов за это нарушение.

«В Улан-Удэ поэтапный переход на безкондукторную систему предусматривается уже начиная с текущего года», - сообщил на сессии Народного Хурала Чимит Бальжинимаев, выступая с докладом по этому вопросу.

«Практика передовых в плане транспортной реформы городов, в частности, Перми и Новокузнецка, показывает, что при безкондукторной системе у ряда граждан появляется соблазн не оплачивать проезд. Это ведет к огромному снижению выручки, кассовым разрывам, убыточности транспортных предприятий и большим бременем ложится на бюджеты всех уровней по поддержке их функционирования», - предупредил он.

Горсовет предложил увеличить размер административного штрафа за безбилетный проезд со 100 до 1000 рублей.

Сторублевый штраф был установлен в 2008 г.

Тогда проезд в общественном транспорте в г. Улан-Удэ в трамвае стоил 10 рублей, в муниципальных автобусах - 12 рублей, в частных автобусах - 14 рублей. С тех лет размер штрафа не пересматривался, несмотря на огромную инфляцию, которую пережил рубль.

В ходе обсуждения на сессии, один депутат Хурала взял слово и выступил против повышения штрафа. Но коллег-депутатов он не убедил и сессия приняла законопроект, который им представил Чимит Бальжинимаев.

А что же за третья инициатива Улан-Удэнского горсовета, которая сейчас находится в Народном Хурале? Это законопроект, который предлагает увеличить размер административного штрафа за торговлю в неустановленных местах. Сейчас штраф, к примеру, для граждан составляет от 1000 до 5000 рублей.

Но это наказание не помогает победить стихийную торговлю. В Улан-Удэ в неположенных местах чем только ни торгуют. Начиная от мяса, мясных изделий, молока (продают во дворах из фляг), домашних солений-варений, ягоды, заканчивая носками и мочалками для бани.

Чтобы всесторонне рассмотреть ситуацию, в профильном комитете Народного Хурала создана большая «рабочая группа».

На территории Улан-Удэ есть места, на которых можно торговать.

«Чтобы не продавали в неустановленных местах, в городе определены 18 мест, где можно продавать свою продукцию бесплатно - эти места распределены по районам», - сообщил председатель Улан-Удэнского горсовета.

Подобные моменты хотят еще раз тщательно обсудить на «рабочей группе».

«Чтобы люди, которые выращивают дачные культуры на своих садовых участках, могли там продать», - привел пример Чимит Бальжинимаев.

Одновременно он подчеркнул, что то же мясо, которое кто-то привозит и продает без разрешительных документов, вызывает обеспокоенность.

В рамках обсуждения третьей инициативы горсовета обязательно будут говорить о необходимости добиться более тесного взаимодействия муниципальных и государственных органов контроля. За «торговую вольницу» в столице республики намерены серьезно взяться. Ситуация требует порядка и ясности. К вопросу о торговле вне установленных мест депутаты Народного Хурала и горсовета вернутся осенью, тщательно проработав все детали будущих законодательных изменений.





Фото: Номер один



