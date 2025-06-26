80-летие Победы в Великой Отечественной войне станет одной из главных тем павильона Бурятии на ВЭФ–2025

В павильоне Бурятии и экспозициях других дальневосточных регионов на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме появится пространство, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также ключевыми темами выставки станут Победа над милитаристской Японией и поддержка специальной военной операции.

Напомним, Десятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке (возрастное ограничение 6+).

- Каждый, кто приедет на ВЭФ, сможет не только узнать о технологических достижениях дальневосточных регионов, но и посмотреть выступления творческих коллективов, узнать об особенностях Камчатки, Чукотки, Бурятии, Якутии и других регионов. Каждый регион рассказывает о своих особенностях, чем он гордится, представляет планы на будущее. В этом году каждый дальневосточный регион уделит особое внимание двум темам – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и поддержке специальной военной операции. На «Улице Дальнего Востока» можно будет узнать о подвигах наших отцов и дедов, о тех ребятах, которые сегодня защищают независимость Родины и о той поддержке, которую оказывал Дальний Восток и тогда, и сейчас, – подчеркнул зампредседателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Отметим, экспозиция Бурятии будет представлена двумя павильонами. Дополнительно благоустраивается уличная выставочная зона, зона для проведения мастер-классов, появится новое пространство – зона духовного очищения.

Здесь установят бурятскую юрту, внутри которой будет работать Центр восточной медицины. В рамках экспозиции будет возможность принять участие в национальных видах спорта и игр народов Бурятии.

Будет построена также новая экспозиция «Живи на Дальнем! - Живи на Байкале!». Особое внимание будет уделено программе «Дальневосточный гектар», где посетителям расскажут о реализации программы в Бурятии и представят проект «Усадьба на Байкале» по освоению ДВ гектара как комплексного решения с участием специальной проектной организацией.

Отдельно будет размещена экспозиция с демонстрацией вклада Бурятии в Победу в Великой Отечественной войне и поддержки специальной военной операции.

- В этом году представим нашу Бурятию под девизом «Байкал. Бурятия. Код Будущего». Еще одной ключевой темой станет конечно 80-летие Победы в Великой отечественной войне. Отдельно посвятим пространство героям прошлого и героям настоящего времени, расскажем какую помощь оказывают жители республики воинам-землякам и о подвигах бойцов на передовой, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

На центральной площадке форума традиционно пройдут мероприятия культурной программы с участием представителей всех дальневосточных регионов.

Бурятия разработала новую культурную программу, она будет называться «Моя Бурятия» и познакомит гостей ВЭФ с многогранной культурой республики. Свои красочные номера представят два прославленных коллектива – бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» и муниципальный театр народной музыки и танца «Забава».

Возрастное ограничение 6+

Фото: правительство Бурятии