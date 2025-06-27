Политика и власть 27.06.2025 в 15:14

Молодые таланты Улан-Удэ получили премию мэра

15 лауреатов стали финалистами конкурса в трех номинациях
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодые таланты Улан-Удэ получили премию мэра

Сегодня в администрации Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса на соискание звания «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». В этом году конкурс собрал рекордное число участников — 36 молодых дарований из разных областей жизни.

- Это очень важный конкурс «Молодые таланты», премия мэра города Улан-Удэ. Она дается для поддержки нашей талантливой молодёжи. Сегодня наградили 15 лауреатов премии мэра в области науки, образования, спорта, культуры, общественной работы. Эти молодые люди составляют кадровый резерв нашего города. И сегодня мы считаем необходимым, что их необходимо поддерживать. Потому что именно они будущее нашего города. Именно им делать нашу историю. Достойные лауреаты, мы очень рады за этих детей, - отметила заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.

Победителей выбирало авторитетное жюри, оценивая вклад молодых жителей в развитие родного города. Среди лауреатов оказались инициативные студенты университетов и колледжей, креативные преподаватели, сотрудники городских организаций.

Студентка Бурятского госуниверситета Софья Хохрякова удостоилась награды в номинации «За высокие достижения в сфере молодежной политики»:

- Моя активная деятельность началась, когда я стала частью профкома БГУ. За четыре года выросла до заместителя председателя профкома студентов и организовываю различные мероприятия не только внутри вуза, но и на уровне города, республики и даже федерального округа. Параллельно участвую в конкурсах грантовых проектов, направленных на поддержку молодежи.

Конкурс проходит ежегодно для поддержки творчества и признания достижений талантливых молодых горожан. Каждый победитель получил почётный диплом и денежную премию в размере 30 тыс. рублей. Молодые таланты Улан-Удэ получили премию мэра.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация Улан-удэ игорь шутенков

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