Полицейский фиктивно трудоустроил троих сослуживцев и прикарманил три миллиона рублей

Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального главка МВД Александра Кочубея к 3,5 года колонии за присвоение бюджетных средств. Подробностями уголовного дела в своих Telegram-каналах поделились прокуратура и следственное управление СКР по Иркутской области. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Мужчину обвиняли в том, что он фиктивно трудоустроил на должности контролеров контрольно-пропускного пункта троих человек, которые фактически не работали. А еще он не расторг трудовой договор с сотрудницей, которая прекратила выполнять свои обязанности.

- Используя служебное положение, он подписывал табели учета рабочего времени на четверых работников, после чего направлял документы в банк для зачисления заработной платы и иных установленных законом выплат на находящиеся в его распоряжении банковские карты, оформленные на этих лиц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Полученные деньги Кочубей забирал себе, обналичивал и использовал по своему усмотрению. Ущерб от его действий в период с 2019 по 2023 год превысил три миллиона рублей.

Во время следствия экс-начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он полностью возместил ущерб.

Александра Кочубея приговорили к реальному сроку. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области отметили, что приговор уже вступил в законную силу, поскольку осужденный не стал подавать апелляцию.





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