Политика и власть 27.06.2025 в 15:35

Полицейский фиктивно трудоустроил троих сослуживцев и прикарманил три миллиона рублей

Главный хозяйственник МВД по Иркутской области зарабатывал на «мертвых душах»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Полицейский фиктивно трудоустроил троих сослуживцев и прикарманил три миллиона рублей

Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального главка МВД Александра Кочубея к 3,5 года колонии за присвоение бюджетных средств. Подробностями уголовного дела в своих Telegram-каналах поделились прокуратура и следственное управление СКР по Иркутской области. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Мужчину обвиняли в том, что он фиктивно трудоустроил на должности контролеров контрольно-пропускного пункта троих человек, которые фактически не работали. А еще он не расторг трудовой договор с сотрудницей, которая прекратила выполнять свои обязанности.

- Используя служебное положение, он подписывал табели учета рабочего времени на четверых работников, после чего направлял документы в банк для зачисления заработной платы и иных установленных законом выплат на находящиеся в его распоряжении банковские карты, оформленные на этих лиц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Полученные деньги Кочубей забирал себе, обналичивал и использовал по своему усмотрению. Ущерб от его действий в период с 2019 по 2023 год превысил три миллиона рублей.

Во время следствия экс-начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он полностью возместил ущерб.

Александра Кочубея приговорили к реальному сроку. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области отметили, что приговор уже вступил в законную силу, поскольку осужденный не стал подавать апелляцию.


Фото: Номер один

Все новости

Надежный барьер: фильтр нежелательных сайтов обезопасит пользователей домашнего интернета «Ростелекома»
27.06.2025 в 15:43
Полицейский фиктивно трудоустроил троих сослуживцев и прикарманил три миллиона рублей
27.06.2025 в 15:35
Молодые таланты Улан-Удэ получили премию мэра
27.06.2025 в 15:14
Отели и гостевые дома Бурятии призывают пройти самооценку с государственной поддержкой
27.06.2025 в 13:30
В Улан-Удэ стартует третий этап капитального ремонта трамвайных путей
27.06.2025 в 13:03
В столице Бурятии приступили к проектированию Кванториума
27.06.2025 в 12:28
В Бурятии набирает обороты реформа местного самоуправления
27.06.2025 в 12:18
Жительница Бурятии оформила кредит на умершую мать
27.06.2025 в 12:18
Улан-удэнец не смог оплатить проезд и обвинил в краже карты водителя автобуса
27.06.2025 в 11:58
В Заиграевском районе Бурятии появится новый лес
27.06.2025 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Молодые таланты Улан-Удэ получили премию мэра
15 лауреатов стали финалистами конкурса в трех номинациях
27.06.2025 в 15:14
В Бурятии набирает обороты реформа местного самоуправления
Создана рабочая группа из 34 человек
27.06.2025 в 12:18
Улан-Удэ принимает конференцию по демографии Дальнего Востока
Прошло первое пленарное заседание
26.06.2025 в 19:41
80-летие Победы в Великой Отечественной войне станет одной из главных тем павильона Бурятии на ВЭФ–2025
Форум пройдет во Владивостоке в сентябре
26.06.2025 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru