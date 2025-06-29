В Бурятию прилетела делегация из Мьянмы

Рабочий визит станет новой страницей в сотрудничестве между Бурятией и Мьянмой. У трапа самолета их встречал Глава Бурятии Алексей Цыденов. Традиционный прием с хлебом-солью, чаем и синими хадаками, а также живой коридор из артистов в национальных костюмах подчеркнули радушие и гостеприимство бурятской земли.

- Бурятия и Мьянма – далеко друг от друга на карте, но мы близки по духу. Оба региона ценят партнёрство, уважают традиции и стремятся к развитию. Сегодня мы встречаем наших друзей у себя – тепло и радушно, – прокомментировал Алексей Цыденов.

В программе визита: встречи и переговоры; знакомство с культурой Бурятии; посещение местных предприятий; поездка на озеро Байкал – голубую жемчужину России.