Политика и власть 29.06.2025 в 15:04

В Бурятию прилетела делегация из Мьянмы

Прибыл премьер-министр Мин Аун Хлайн с супругой и официальной делегацией
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятию прилетела делегация из Мьянмы
Фото из ТГ-канала Правительство РБ

Рабочий визит станет новой страницей в сотрудничестве между Бурятией и Мьянмой. У трапа самолета их встречал Глава Бурятии Алексей Цыденов. Традиционный прием с хлебом-солью, чаем и синими хадаками, а также живой коридор из артистов в национальных костюмах подчеркнули радушие и гостеприимство бурятской земли. 

- Бурятия и Мьянма – далеко друг от друга на карте, но мы близки по духу. Оба региона ценят партнёрство, уважают традиции и стремятся к развитию. Сегодня мы встречаем наших друзей у себя – тепло и радушно, – прокомментировал Алексей Цыденов. 

В программе визита: встречи и переговоры; знакомство с культурой Бурятии; посещение местных предприятий; поездка на озеро Байкал – голубую жемчужину России.

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