Народный Хурал завершил сезон

На прошлой неделе в Улан-Удэ прошла очередная, 12-я сессия Народного Хурала VII созыва. В повестку заседания было включено 47 вопросов. Начав заседание в 9:00, народные избранники разошлись в восьмом часу вечера. Как обычно, рассмотрено множество вопросов, касающихся экономики, финансов, социальной сферы, кадров и т. д.В самом начале депутаты заслушали два отчета. Сначала о результатах деятельности правительства республики за 2024 год отчитался глава республики Алексей Цыденов.Глава напомнил, что в прошлом году завершилась реализация пятилетних нацпроектов, которые стартовали в 2019 году. Им на смену пришли новые – на период 2025 - 2030 гг. Он остановился на итогах 2024 года, осветил некоторые результаты пятилетки, сказал о планах. За пять лет в республике на мероприятия нацпроектов выделено 110 млрд рублей. Плановые показатели, как сообщил Алексей Цыденов, достигнуты на 99,85%. Конечно, были проекты и за рамками нацпроектов.- По показателю эффективности реализации нацпроектов мы в стране занимаем 16-е место, в ДФО – третье, - порадовал глава. Он подробно рассказал о том, что делалось по самым разным направлениям. После завершения отчета депутаты задали Алексею Цыденову вопросы. В адрес главы, правительства также прозвучало немало слов благодарности и поддержки.Высоко оценил отчет председатель Народного Хурала Владимир Павлов.- По сравнению с другими субъектами, мы идем немного успешнее, - отметил он. - Достигнутые результаты впечатляют. За ними стоит масштабная работа главы Алексея Самбуевича Цыденова и всего правительства.Одним из важных направлений работы в последние годы стала поддержка участников спецоперации и их семей.- Этому глава республики уделил в своем докладе достаточно большое внимание. С 2022 года 9,7 млрд рублей бюджетных средств направлено на их поддержку. Эта помощь очень важна. Для бойцов это в основном военное оборудование, которое нужно, - сказал председатель Народного Хурала.Он подчеркнул, что после завершения СВО надо будет продолжать уделять внимание участникам спецоперации.- Работа главы, правительства республики направлена на развитие всех направлений, всех отраслей, на повышение качества жизни населения Республики Бурятия, - отметил Владимир Павлов.Вторым стал отчет главы Бурятии об исполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года за 2024 год. По предложению депутата Анатолия Кушнарева, парламентарии решили заслушать информацию только по невыполненным индикаторам развития. Ведь этот отчет во многом совпадал с ранее рассмотренным отчетом главы.Владимир Хингелов, врио министра экономики Республики Бурятия, представлявший отчет вместо Алексея Цыденова (по многолетней традиции, это делает именно руководитель минэкономики), доложил обо всех недостигнутых 17 индикаторах из 268. Потом депутаты задали ряд вопросов о развитии сетей холодного водоснабжения, демографии, спортивных объектах.Главными финансовыми вопросами были бюджетные. Прогнозируемое дополнительное пополнение бюджета в 2025 году оказалось небольшим, но оно подчеркнуло, что бюджетно-налоговая ситуация является сегодня пусть не самой простой, но контролируемой.- Сессия рассмотрела вопрос о налоговых и неналоговых доходах. Сумма - 851 млн рублей, - отметил об увеличении бюджета Михаил Степанов, врио председателя комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам.Средства тут же были распределены по различным статьям расходов: дополнительные средства направили на строительство некоторых сельских школ, на ДК в Кяхте и театр кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ, на приобретение жилья для детей-сирот.В ходе сессии депутаты также рассмотрели результаты исполнения бюджета-2024.- Показатели достигнуты. Несмотря на сложности экономического характера, все обязательства, которые наше правительство на себя брало, как социального характера, так и по объектам капитального строительства, в принципе, исполнены, - сказал депутат Степанов.Ряд изменений внесен в административное законодательство Бурятии. Так, за нарушение требований к содержанию, выгулу собак штрафы раньше составляли для граждан 3 - 5 тыс. рублей, для должностных лиц 10 - 50 тыс. рублей и для юрлиц 50 - 100 тыс. Однако, несмотря на работу, которую проводят в муниципалитетах, как доложило на сессии Хурала Управление ветеринарии, «отмечается увеличение количества случаев укусов людей животными, находящимися на самовыгуле».Правительство республики предложило Народному Хуралу ужесточить наказание для нерадивых владельцев собак – повысить нижнюю границу штрафной вилки. Штрафы предложили сделать, соответственно, 4 - 5 тыс. рублей, 15 - 50 тыс. рублей и 55 - 100 тысяч.- Считаем, что данная мера будет способствовать формированию культуры ответственного обращения с животными и позволит снизить количество случаев нападений животных на людей, - выступил представитель Управления на сессии.Депутаты утвердили изменение.Также сессия одобрила предложенное Улан-Удэнским горсоветом увеличение размера штрафа за безбилетный проезд в пассажирском транспорте общего пользования.Как напомнил депутатам председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, представлявший законопроект, на момент установления текущего размера штрафа (100 рублей) в 2008 году тариф на проезд в общественном транспорте в г. Улан-Удэ составлял в трамвае 10 рублей, в муниципальных автобусах - 12 рублей. В автобусах частных перевозчиков - 14 рублей. С 2008 года размер штрафа не пересматривали.Увеличение размера штрафа актуально не только в силу того, что 100-рублевый штраф давно не отвечает масштабу цен, но и потому, что улан-удэнский муниципальный транспорт будет развиваться в сторону работы без кондукторов. Пассажиры станут использовать валидаторы в салонах.Председатель горсовета отметил, что штат кондукторов стремительно стареет, они уходят на пенсию, а молодежь не интересуется этой профессией. При грядущем переходе на новую систему за положением станут следить ревизоры - будут проверять, оплатил ли пассажир проезд.- В Улан-Удэ поэтапный переход на бескондукторную систему предусматривается уже начиная с текущего года, - сказал Чимит Бальжинимаев.Еще одна инициатива горсовета касалась платных парковок. Транспортная реформа, которая много лет идет в Улан-Удэ, потребовала сформировать юридическую базу для них. Еще в 2015 году муниципалитет утвердил порядок создания и использования муниципальных платных парковок, но пока не появилось ни одной. Тем не менее для того, чтобы быть полностью готовыми к этому, городские власти задумались о введении ответственности за неоплату автомобилистами их использования.Штраф был предложен горсоветом в размере 1 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года - 2 тыс. рублей. Когда готовился законопроект, Улан-Удэнский горсовет получил письма поддержки от администраций Гусиноозерска и Северобайкальска, а также администраций Кяхтинского, Северо-Байкальского, Селенгинского районов.Один депутат Хурала попросил слово и раскритиковал законопроект. Но большинство депутатов согласились с инициативой, и штраф был утвержден.Народный Хурал усилил поддержку членов семей участников спецоперации.- Сессия приняла закон по поддержке детей-сирот, чей супруг (супруга) выполняет свой долг в зоне проведения СВО. Например, если супруга участника СВО относится к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, и имеет право на получение сертификата на жилье, то теперь она будет получать его вне очереди, - пояснил новинку Игорь Марковец, председатель комитета Народного Хурала по социальной политике.Депутат сообщил, что на данный момент в республике есть пять семей, где муж на СВО, а супруга – из сирот.- Принятие такого закона – это очень правильный шаг, - высказал Игорь Марковец свою позицию.Также сессия провела корректировку штатной численности специалистов органов опеки и попечительства. Ситуация по разным муниципалитетам была не очень справедливой. Например, в Кабанском районе детское население составляет 11 982 человека, а в Иволгинском – 23 412. Но норматив специалистов единый – 5. Решением сессии Народного Хурала в Иволгинском районе штатных единиц стало больше. До конца текущего года району потребуется соответствующей субвенции на 981 тыс. рублей больше. Эти расходы, конечно, будут обеспечены.По Иволгинскому району депутаты приняли еще одно решение - дали согласие правительству Бурятии на безвозмездную передачу из республиканской собственности в собственность района здания бывшего общежития № 1 ГАПОУ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», которое находится в райцентре Иволгинск, квартал Студенческий, зд. 14. Кадастровая стоимость здания почти 95 млн рублей.Имущество не востребовано для нужд республиканского учреждения, находится в аварийном состоянии, доложили депутатам.Райсовет Иволгинского района согласен принять имущество. Техникум инициировал передачу району вместе со зданием и земельного участка, который оно занимает. Но так как земля стоит «скромно», по участку согласия Народного Хурала не требуется. Администрация МО «Иволгинский район» планирует после принятия объекта в муниципальную собственность снести его и территорию использовать для исполнения муниципальных полномочий, отметили депутатам.Новые права предоставлены многодетным семьям.- Если семья многодетная - трое и больше детей до 18 лет, то родители имеют право на получение бесплатной юридической помощи. А если хотя бы один из детей учится в учебном заведении, то до 23 лет, - пояснил Петр Мордовской, председатель комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы.Также депутат Мордовской отметил и другое новшество. Если родители, лишенные родительских прав или ограниченные в них, встали на путь исправления, то им полагается бесплатная юрпомощь в восстановлении прав.- Мы за то, чтобы дети воспитывались в семье, - подчеркнул Петр Мордовской.Решением Народного Хурала ликвидирован очередной населенный пункт – поселок Чивыркуй городского поселения «Усть-Баргузин» Баргузинского района.Поселок находился в Забайкальском нацпарке. В свое время его создали для проживания работников рыборазводного завода. С 1970 по 1987 год там на самом деле проводили искусственное разведение омуля. Но завод не оправдал себя, и его деятельность прекратили. Постепенно Чивыркуй опустел, инфраструктура обветшала, сегодня там по итогам переписи населения совсем нет жителей. Объекты недвижимости сняты с кадастрового учета. Иного имущества, принадлежащего гражданам, в поселке нет.На последней перед летними каникулами сессии также утвердили семь мировых судей, прекратили полномочия одного из членов избиркома Бурятии, приняли ряд других решений.