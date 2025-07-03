Хурал Бурятии назначил нового члена избиркома

Сегодня в Улан-Удэ прошла внеочередная сессия Хурала Бурятии. В ее повестке был только один вопрос – о назначении нового члена Избирательной комиссии РБ с правом решающего голоса.Как сообщили в пресс-службе парламента, необходимость в этом возникла в связи с досрочным прекращением полномочий члена избиркома Амгалана Данзанова, которого назначили главой Баргузинского района.В качестве нового члена избиркома была предложена кандидатура Эржэны Арабжаевой. В ее поддержку, в частности, выступил депутат Анатолий Дымчиков. В своей речи он отметил большой опыт работы кандидата в органах местного самоуправления, в избирательных комиссиях и проведении избирательных кампаний.Положительный отзыв кандидату дал и депутат Хурала Вадим Бредний. По его словам, «Эржена Арабжаева - профессионал своего дела, с которой ему приходилось не раз сталкиваться по работе».По итогам тайного голосования большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Эржэны Арабжаевой. Она получила 40 голосов «за», при 1 «против» и двух воздержавшихся.Председатель профильного комитета Хурала Петр Мордовской, подведя итоги голосования, также отметил высокие профессиональные качества нового члена Избирательной комиссии Бурятии.