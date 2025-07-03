Политика и власть 03.07.2025 в 11:10

Хурал Бурятии назначил нового члена избиркома

Им стала Эржена Арабжаева
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Текст: Андрей Константинов
Хурал Бурятии назначил нового члена избиркома
Фото: Хурал Бурятии
Сегодня в Улан-Удэ прошла внеочередная сессия Хурала Бурятии. В ее повестке был только один вопрос – о назначении нового члена Избирательной комиссии РБ с правом решающего голоса. 

Как сообщили в пресс-службе парламента, необходимость в этом возникла в связи с досрочным прекращением полномочий члена избиркома Амгалана Данзанова, которого назначили главой Баргузинского района. 

В качестве нового члена избиркома была предложена кандидатура Эржэны Арабжаевой. В ее поддержку, в частности, выступил депутат Анатолий Дымчиков. В своей речи он отметил большой опыт работы кандидата в органах местного самоуправления, в избирательных комиссиях и проведении избирательных кампаний.

Положительный отзыв кандидату дал и депутат Хурала Вадим Бредний. По его словам, «Эржена Арабжаева - профессионал своего дела, с которой ему приходилось не раз сталкиваться по работе». 

По итогам тайного голосования большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Эржэны Арабжаевой. Она получила 40 голосов «за», при 1 «против» и двух воздержавшихся.

Председатель профильного комитета Хурала Петр Мордовской, подведя итоги голосования, также отметил высокие профессиональные качества нового члена Избирательной комиссии Бурятии.
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